الصليب الأحمر: 4000 مقاتل غادروا حلب وآلاف ينتظرون الإجلاء

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إنه تم إجلاء أكثر من 4000 مقاتل خلال الليل من شرق حلب إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بموجب اتفاق بين الأطراف المتحاربة تراقبه اللجنة والهلال الأحمر السوري.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، كريستا أرمسترونج: “خلال الليل بين الأربعاء والخميس في إحدى آخر مراحل الإجلاء تم إجلاء أكثر من 4000 مقاتل في سيارات خاصة وعربات فان وشاحنات (بيك آب) من

شرق حلب إلى ريف حلب الغربي بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الأطراف المختلفة”.

وأوضحت أنه بهذا يصل إجمالي من تم إجلاؤهم حتى الآن من المنطقة إلى نحو 34 ألفا في عملية استغرقت أسبوعا عرقلتها الثلوج الغزيرة والرياح.

وأضافت أرمسترونج “عملية الإجلاء ستستمر بقية اليوم والليلة وفي أغلب الظن غدا (الجمعة). ولايزال من المتوقع إجلاء الآلاف”.