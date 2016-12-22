العطيشان: طروحات هامة تؤسس لقطاع عقاري يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر

اكد رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان َبان اللقاءات الموسعة التي تعقد لمنتسبي القطاع العقاري تعكس التطلعات نحو مسيرة أكثر تشاركية في عملية التحول الاقتصادي التي تشهدها البلاد.

وقال العطيشان خلال اللقاء العقاري الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها مساء الاربعاء 21 ديسمبر 2016 بان القطاع العقاري يُشكل محورًا هامًا من محاور رؤية المملكة 2030، كونه يلعب دورًا هامًا في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، ويخلق مزيدًا من فرص العمل بين قوى العمل الوطنية.

كما يحرك النشاط الاقتصادي في أكثر من صناعة ونشاط ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع العقاري، وبذلك، فإن مثل هذه اللقاءات من شأنها الإسهام في تحريك عجلة النمو العقاري بالمنطقة الشرقية نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار.

واشار العطيشان الى ان هناك طروحات هامة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة، ومُحفزات ومبادرات تُطرح وأهداف استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية ورفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل من 47% إلى 52%، تؤسس جميعها لقطاع عقاري مُغاير، يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر، مما يدفعنا إلى تحديد متطلباتنا وفقًا للخيارات الوطنية الجديدة، ويأتي هذا اللقاء لاستشعار المستجدات وقراءة التحديات وإبداء الآراء فيما يُطرح من مبادرات وبرامج وحلول من شأنها تعزيز البيئة العقارية في المنطقة.

وقال إن التحديات كبيرة، والتركيز على تهيئة البيئة المناسبة لقطاع عقاري متميز أصبح أمرًا مرهونًا باتساع أكبر لمساحات التنسيق والحوار بين العقاريين كافة، باعتباره نقطة انطلاق حقيقية للتسريع في معالجة التحديات وتقديم الحلول وإنجاز الأهداف المرسومة.

من جهته اوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد خلال اللقاء الذي شهد حضور الامين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد لافت من رجال الاعمال والمهتمين والمتخصصين بان اللجن ة تنطلق في انشطتها من خلال رؤيتها التي تؤكد على الريادة في قيادة الصناعة العقارية، ورسالتها في تحقيق طموح العقاريين بالارتقاء بالصناعة العقارية والتنمية المستدامة من خلال تهيئة بيئة قادرة على الانطلاق نحو الريادة المحلية والمنافسة العالمية وفق رؤية المملكة 2030 .

وقال بارشيد ان اللجنة تهدف الى العمل كشريك فاعلاً مع الجهات الرسمية المعنية لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح التي من شأنها زيادة الاحترافية والمصداقية في الصناعة العقارية لترتقي مع رؤية المملكة 2030، وتنمية وتنظيم القطاع العقاري وخدماته، بالإضافة الى نشر الثقافة والوعي العقاري.

ولفت بارشيد الى ان اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات على الساحة العقارية، وسعت الى استعراض التحديات واقتراح الحلول الواقعية لها من خلال مشاركة المستشارين والمتخصصين والتواصل مع المسؤولين بعقد الاجتماعات الدورية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة الموضوعات ذات العلاقة ، واستضافة المسؤولين من القطاع الحكومي ذوي العلاقة، وعقد لقاءات موسعة تتمحور حول القطاع العقاري.

وبين بارشيد الى ان اسهامات وانجازات اللجنة في العام الحالي 2016 عديدة فيما يخدم القطاع حيث تم تشكيل العديد من فرق العمل المتخصصة في مــتـابـعــة الأعــمال مـع اللجنة الوطنية والــتـســويــق والـــوسـاطـة و المخططات والمـسـاهـمـات بالإضافة الى لج ـنـــة الــدعـــم الـعـــقـــاري ، وفريق اللـجـنـــة الـتــنـــفــيــذيــــة.

كما تواصلت اللجنة بشكل مباشر مع اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، بالإضافة الى تبادل الآراء والتعاون مع اللجان الأخرى على مستوى غرف المملكة، والمناقشة والتباحث مع اللجنة الوطنية في خفض الدفعة الأولى في قرض نظام التمويل العقاري الجديد، والمـشـاركــة في ورشـــة عـمـل بـرنـامـج الــرسوم على الأراضــي الـبـيـضــاء ، ومــتـابـعـة اللجنة الوطنية لتفعيل نظام المساهمات العــقـاريـة مــع وزارة الـتـجـارة والاسـتـثـمــار، والـرد على أكـثر من 22 قضـية عـقـارية واردة من المحـاكــم الـشـرعـيـة والجـهــات ذات الـعلاقـة، وتـرشـيـح عـضـويـن للـمـشـاركـة في لجـان نزع الملـكـية للـمـنـفـعـة الــعـامــة للـمـنـطـقـة.

واكد بارشيد بان القطاع حقق انجازات كبيرة على مستوى البيع حيث سجل اجمالي المبيعات في المزادات العقارية اكثر من 5,9 مليار ريال.