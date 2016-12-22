 تهدف لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد….شرطة القصيم تفعل حملة ” وطننا أمانة “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تهدف لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد….شرطة القصيم تفعل حملة ” وطننا أمانة “

تهدف لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد….شرطة القصيم تفعل حملة ” وطننا أمانة “
المناطق_بريدة
بدأت شرطة منطقة القصيم تنفيذ أعمال الحملة الوطنية ” وطننا أمانة ” وذلك بعقد لقاءٍ جمع سعادة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب ومدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الأستاذ عبدالعزيز بن حمود الفوزان ومشاركة قادة ومدراء شرط المحافظات والمراكز والإدارات الأمنية ..
حيث تهدف هذه الحملة والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفظه الله وتشرف عليها إمارة المنطقة بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تعزيز قيم النزاهة والإنتماء الوطني وتعميق الشعور بالمواطنة ..
وقد أوضح اللواء الطالب في كلمةٍ له بهذه المناسبة بأن شرطة منطقة القصيم بدأت مراحل تنفيذ أعمال هذه الحملة من خلال مجموعةٍ من البرامج والأنشطة التوعوية التي تسعى إلى تعزيز ونشر قيم النزاهة والعدالة واستشعار المسئولية في محاربة الفساد ..
من جانبه قدم الفوزان لمنسوبي الأمن عرضاً شاملاً ومفصلاً لعمل الهيئة والأدوار المناطة بها ..
مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات الوطنية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتهدف إلى نشر الوعي اللازم بمفاهيم السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة وتعزيز الرقابة الذاتية والمنطلقة من مهام الهيئة واختصاصاتها ..

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