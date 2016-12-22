 مدير جامعة القصيم يدشن معرض “نزاهة” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدير جامعة القصيم يدشن معرض “نزاهة” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

مدير جامعة القصيم يدشن معرض “نزاهة” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
المناطق_بريدة

دشن معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم معرض اليوم العالمي للنزاهة المقام بالمقر الرئيسي للجامعة، والذي أقامته عمادة شؤون الطلاب بالتزامن مع اليوم العالمي للنزاهة ومكافحة الفساد، واستجابة لدعوة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” للمؤسسات التعليمية بتوعية المجتمع بأهمية النزاهة، وتقوية الوازع الديني، والحس والانتماء الوطني، من خلال المعارض، والبرامج، والأنشطة.

وأوضح الدكتور فهد الضالع وكيل عمادة شؤون الطلاب ، أن المعرض قد احتوى على عدة أقسام شملت الأعمال التي تقدم بها الطلاب والطالبات من مطويات وصور فوتوغرافية وغيرها، حول موضوع النزاهة ومكافحة الفساد،  بالإضافة إلى ما قام به أعضاء نادي النزاهة التطوعي بالجامعة من تدشين وسم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول ذات الموضوع.

وأضاف “الضالع” أن المعرض شمل أيضا مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان “لحظة جميلة”، شارك بها الطلاب والطالبات بأعمال تتعلق بالنزاهة، كالصدق والأخلاق والبراءة والاجتهاد، مؤكداً على التواصل الدائم بين الجامعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون المستمر بين الجهتين بما يخدم قضايا المجتمع ويقضي على بعض الظواهر السلبية المتمثلة في الفساد وسوء الإدارة.

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