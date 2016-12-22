 الكويت…محكمة الاستئناف تقضي بسجن دشتي 10 سنوات لإساءته للمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الكويت…محكمة الاستئناف تقضي بسجن دشتي 10 سنوات لإساءته للمملكة

الكويت…محكمة الاستئناف تقضي بسجن دشتي 10 سنوات لإساءته للمملكة
المناطق_وكالات

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، بإلغاء برءاة النائب السابق عبد الحميد دشتي، والحكم بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للمملكة العربية السعودية.
وذكرت قناة “العربية” أن محكمة الجنايات الكويتية، قد أصدرت أحكاماً بالحبس 14 عاماً وستة شهور على دشتي، منها 11 سنة وستة شهور بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للبحرين، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 14 عاماً وستة شهور.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد رفع الحصانة عن النائب دشتي عدة مرات بطلب من النيابة، ووزارة الخارجية بتهم عدة، على رأسها الإساءة للسعودية والبحرين والتعرض للقضاء الكويتي.
ودشتي خارج الكويت منذ شهور خوفا من إلقاء القبض عليه، بعد إصدار النيابة الكويتية أمراً بالضبط والإحضار بحقه.
وكان عدد كبير من النواب الكويتيين، وجهوا انتقادات حادة إلى دشتي على خلفية تصريحات مسيئة للسعودية، واتهموا دشتي بتنفيذ أجندات خارجية خدمة لمصالح إيران في المنطقة، وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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