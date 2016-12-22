 شهد أمسية مواجهة التطرف والقناة الثقافية بين المثقف والمشاهد.. معرض جدة الدولي للكتاب يحصد 188 ألف زائر حتى أمس “الأربعاء” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شهد أمسية مواجهة التطرف والقناة الثقافية بين المثقف والمشاهد.. معرض جدة الدولي للكتاب يحصد 188 ألف زائر حتى أمس “الأربعاء”

شهد أمسية مواجهة التطرف والقناة الثقافية بين المثقف والمشاهد.. معرض جدة الدولي للكتاب يحصد 188 ألف زائر حتى أمس “الأربعاء”
المناطق_جدة
وصل عدد زوار معرض جدة الدولي الثاني للكتاب حتى مساء أمس “الأربعاء” سابع أيام المعرض  188 ألف زائر من الشباب والعوائل والأدباء والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع وذلك منذ انطلاقته مساء الخميس الماضي وسط متابعة لمليون و500 ألف عنوان في مختلف مناحي المعرفة .
   كما شهد المعرض وضمن البرنامج الثقافي أمسية حول دور الكتاب في مواجهة التطرف بمشاركة الكاتبين الصحفيين هاني الظاهري وعبدالرحمن الطريري وأدارها الدكتور حسن الأمير ، قدمت خلالها وجهة نظر الكتاب في مواجهة التطرف واعتبار الكتاب أداة لتصحيح الأفكار وتنوير المجتمع .
   في حين ركزت ندوة “القناة الثقافية بين المثقف والمشاهد” بمشاركة مدير القناة الثقافية عبدالعزيز العيد والأكاديمي الدكتور اسماعيل كتبخانة وأدارتها الإعلامية منال الشريف على دور وهوية ومسؤولية القناة الثقافية والدور الذي تقوم به والدور المنتظر منها خلال مواجهة بين المسؤولين عنها والمهتمين بشأنها من المثقفين .
  وتنافس على صعود منصات التوقيع أمس عدد من المؤلفين والمؤلفات منهم حنان النعماني عبر كتابها “رمضان والعيد في أيامنا الحلوة” ونوال أمين السروجي “على حافة الغياب” وسلامة روبين الشلتوني “ذكريات أيامنا الحلوة” ونورة باطوق “للحلم ميعاد” ومؤيد ممدوح عساس “انطق عن الهوى” وجمال المصري “حدود الحرف” وشلال الغضبان “من حزن حظي” .
   كما شهدت منصات التوقيع صعود إلهام علي الحارثي “خواطر وتخاطر” وزبيدة تركستاني “حدائق بنفسجية” وعلي الماجد “الأجراس الصفراء” وسارة علي “بينهما برزخ” وتركي القشلان “ألوانك سر سعادتك” والدكتور عبدالكريم العريني “فن المحاماة بالذكاءات المتعددة والدكتور أيمن خالد جوهرجي “من أحلى ما وصلني” ولؤي فلمبان “العهد الأخير” .

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