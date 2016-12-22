رياديّون وشباب أعمال: الثقة بالنفس والتميّز والصبر هي مفاتيح طريق النجاح في المشاريع الناشئة

كشف رياديون وشباب أعمال أن مواكبة المستجدات الاقتصادية ومواجهة تحديات ما قبل 2030، تتطلب تضافر الجهود والمبادرات لتعزيز ثقافة العمل الحر، وتمكين وتحفيز الشباب والشابات

لارتياد مجالات الأعمال والمشاريع الناشئة، مؤكدين على أهمية تهيئة الظروف لتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي يقوم على استثمار عديد الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك، ضمن أمسية ريادية بعنوان (تحديات ما قبل 2030)، نّظمتها غرفة الأحساء ممثلة بلجنة شباب وشابات الأعمال ومركز الأعمال الناشئة بالغرفة مؤخرًا، بمقرها الرئيسي، بحضورالأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة والأستاذ صلاح المغلوث رئيس اللجنة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وشباب وشابات الأعمال وبعض الإعلاميين.

بدأت الأمسية بكلمة للأستاذ المغلوث رحب فيها بالحضور وضيوف الأحساء من رياديين متميزين على مستوى المملكة والمنطقة، مبينا أن الوقوف على التجارب الريادية الناجحة واستثمارالتحديات في توليد أفكار ابتكارية وتأسيس أعمال مميزة ومشاريع ناجحة، سيظل محورا جذابا وملهما لتشجيع الشباب في إطار رؤية المملكة 2030، على اقتناص الفرص والمشاريع الريادية لحصد النجاح وخدمة الوطن.

وبيّن المغلوث أن الأمسية تأتي في إطار مواكبة المستجدات الاقتصادية، وتنمية الوعي، واستعراض التجارب الناجحة في مجال الأعمال، بهدف تحفيز الشباب على تبنّي أفضل المبادراتالمجتمعية والتنموية واقتناص الفرص الاستثمارية وكيفية التغلّب على التحديات والمعوقات التي تواجههم في ظل رؤية المملكة 2030.

وأكد الأستاذ بدر الحليبي، مساعد الأمين العام للجان القطاعية والتدريب والمشرف العام على مركز الأعمال الناشئة بالغرفة والذي أدار الأمسية، على أهمية مثل هذه اللقاءات بين الشباب وذلك لدورها في تكوين جيل متميز من الشباب الرياديين، مبينا أن عرض التجارب الناجحة واستخلاص العبر يساعد المبتدئين والمتحمسين للبدء في عمل مشاريع تجارية وتجاوز الصعوبات، مرحبا بضيوف الأمسية.

واستهل فيصل العبدالكريم وهو باحث وإعلامي ورائد أعمال، أوراق عمل الأمسية، مبينا أن تفكيك التحالفات من العمالة الوافدة والتي تسيطر على عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية في بلادنا ومكافحة التستر من أكبر التحديات التي تواجه شبابنا موضحا أن دفع الشباب للعمل في قطاعات لا يرغبونها ومتغيرة وليس فيها ديمومة كتجربة توطين قطاع الاتصالات لن يحل المشكلة، مبينا أن هناك أكثر من 220 ألف منفذ بيع (بقالة) في المملكة، يشغلها وافدين، يمكن تحفيز ودفع الشباب إليها لما تتميز به من أهمية وديمومة وما تجنيه من أرباح.

وأشار العبدالكريم في ورقته “تحدياتنا القادمة” إلى ضرورة أن يسأل الشاب نفسه هل أنا تاجر؟ مؤكدا على أهمية ألا ننقاد إلى ذلك التضخيم الذي نجده في وسائل التواصل الاجتماعي حول التجارة وسهولة الاستيراد من دول اسيا، مبينا أن التحدي الأكبر الان هو تهيئة الأمور على كافة المستويات لدفع الشباب في أتجاه العمل الحر، موضحا أن المشاريع تنجح بتوافر ثلاثة أركان رئيسة هي التميز والصدق والصبر.

ومن جهته، بيّن عبدالله الدويش الرئيس التنفيذي والمؤسس لسلسلة مطاعم وكوفي شوب (جافا تايم) في ورقته “تجارب في الفشل والنجاح” أن مكونات النجاح هي الفكرة ثم التنفيذ الذي يشغل الجانب الأكبر من مسيرة نجاح أي مشروع موضحا أنه يقوم على المعرفة ثم المهارة فالإبداع ثم المخاطرة والإصرار والتي كلها مع ذلك قد تؤدي إلى الفشل مؤكدا أن الفشل هو جزء أساسي وأصيل من مكونات أي نجاح.

وأشار الدويش خلال استعراضه لفكرة وتجربة تأسيسه لـ (جافا تايم) إلى أن الفشل مظلوم في مجتمعاتنا وأن الجميع يعلن الحرب على الفشل على الرغم من كونه ركن أساسي في النجاح، موضحا أنه يجب العمل على تحييد الفشل والاستفادة منه في اجراء التقييم المستمر وفتح آفاق جديدة مبينا أنه لا يوجد صراع حقيقي بين الفشل والنجاح وأنه يصنّف الفشل نوعان، أخضر يدعم مسيرة النجاح وأخر أحمر هو “العيب”.

وفي الورقة الثالثة، تحدث عبدالعزيز الجويعي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الكافيار الذهبي والفائز بجائزة “فوربس” لرواد الأعمال الأكثر إبداعاً في السعودية لمرتين علىالتوالي، عن “كسب الرهان”، مبينا أنه يتأتى بعد التوكل على الله ثم إيماننا بقدراتنا وثقتنا في أنفسنا ثم وجود الفكرة المتميزة والشغف بها وقابليتها للنمو والتطور والانتشار وأن لا تبدأ من الصفر بل من حيث أنتهى الأخرون وكذلك العمل الدؤوب القائم على جداول زمنية دقيقة والاستعانة بالأفضل بحيث تعتقد أنك الأقل بينهم.

وأكد الجويعي على أهمية العمل على أن تكون واسع الاطلاع والمعرفة وألا تنهزم أبدا أمام أي تحديات أو عقبات تواجهك وأن تغفل النظر عن أي فرص اخرى تظهر أثناء عملك على تحقيق أهداف مشروعك الأساسي وأن تهتم بالجودة العالية، مبينا أنه يحترم تجربة كل الذين يعملون على تقديم جودة عالية بما فيهم اخواننا الوافدين من كل الجنسيات مشددا على أن كسب الرهان لن يتحقق إلا بسواعد شبابنا.