 إحباط تهريب 17 ألف زجاجة خمر في إرسالية منظفات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

السياسة الحكيمة جنبت البلاد آثار الأزمات العالمية.. القرشي : الميزانية تحقق رؤية القيادة لبناء اقتصاد سعودي قوي مبادرة استراتيجية المعرض المتجول معمل الرياضيات الافتراضيyenka بتعليم مكة الأمين العام للندوة العالمية يوقع مذكرة تفاهم مع الشؤون الدينية بلواء الفاروق التاسع عشر للمهام الأمنية أمين الشرقية : أرقام الميزانية أثبتت حرصًا كبيرًا من حكومة خادم الحرمين على معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري بعد بلاغ “المناطق “بلدية الروضة تتواجد لإنهاء خطورة هاوية حي الروضة بالرياض مجلس القضاء الإداري يقر لائحة الاستعانة بالخبراء أمام محاكم ديوان المظالم تتميماً للوائح النظامية المناطة به محافظ الطائف الجديد يستهل مباشرته بلقاء المواطنين والمراجعين رواد الايوان الثقافي : المعرض تظاهرة ثقافية رغم ارتفاع الأسعار ضبط تشكيل عصابي بجدة سهام آل إبراهيم وحكايا روح الوطن انطلاق فعاليات “حكايا مسك” بـ ٦٩٩٠ زائر من المدارس والجامعات اتفاقية تعاون بين جامعة أم القرى وفنادق مبارك العالمية لتأهيل الشباب السعودي في مجال الفندقة

إحباط تهريب 17 ألف زجاجة خمر في إرسالية منظفات

إحباط تهريب 17 ألف زجاجة خمر في إرسالية منظفات
المناطق_وكالات

أحبط جمرك البطحاء محاولة لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها 17.154 زجاجة خمر، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.
وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا أنه قَدِمت للجمرك شاحنة خاصة بنقل البضائع، قام المراقب الجمركي بتحويل الشاحنة إلى ورشة الأمن الجمركي بعد الاشتباه بها، حيث عُثر فيها على (17،154) سبعة عشر ألف ومائة وأربعةٍ وخمسين زجاجة خمر، كانت مُخبأة ضمن إرسالية “منظفات سائلة” حيث تم وضعها داخل كراتين ووضع عِلب المنظفات عليها لغرض التمويه. مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن الجمارك السعودية تقف بكل قوة أمام مثل هذه المحاولات التي تهدف لتمرير الخمور وغيرها من الممنوعات، وأن الحضور الذهني ويقظة منسوبي الجمارك تساهم كل مرة في كشف وإحباط مثل هذه المحاولات.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>