 الأمير سعود بن نايف لمسؤولي الاتصالات السعودية: توسعوا في توفير الخدمات واستعينوا بالطاقات الشابة من أبناء الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف لمسؤولي الاتصالات السعودية: توسعوا في توفير الخدمات واستعينوا بالطاقات الشابة من أبناء الوطن

الأمير سعود بن نايف لمسؤولي الاتصالات السعودية: توسعوا في توفير الخدمات واستعينوا بالطاقات الشابة من أبناء الوطن
المناطق_فهد المريخي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه الاتصالات السعودية من خدمات في شتى المجالات سواء خدمات الأفراد، أو قطاع الأعمال ، موجها سموه بضرورة نقل التقنية ، وتوسيع نطاق خدمات الاتصال ، وكذلك استيعاب المبدعين من أبناء الوطن وتدريبهم وتأهيلهم ، بما يمكنهم من إيجاد فرص وظيفية ملائمة لهم.

جاء ذلك خلال استقباله أمس بمكتب سموه في ديوان الأمارة الدكتور خالد بن حسين البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية والوفد المرافق له.

وأشاد سمو الأمير سعود بالنقلة النوعية التي تشهدها الشركة في مجال عملها بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى جميع الاصعدة، وبسواعد وطنية متميزة في مختلف التخصصات العملية ، وقدرتها على تقديم الأثر الإيجابي للفرد والمجتمع في خضم الثورة الرقمية الحالية، والتحول الكبير في قطاع الاتصالات، والتي أصبحت جزءً رئيسياً من حياة الفرد وشرياناً رئيسياً في مختلف شئون الحياة اليومية.

وقدم الدكتور البياري الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم الكبير الذي تحظى به فروع الشركة بالمنطقة الشرقية من قبل سموه حفظه الله ، مؤكداً على أهمية العمل بتوجيهات سموه نحو تجويد الخدمات للمستفيدين وتنويعها

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