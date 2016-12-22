محافظ الطائف الجديد يستهل مباشرته بلقاء المواطنين والمراجعين

استهل محافظ الطائف المكلف سعد الميموني مباشرته أمس عمله بلقاء المواطنين والمراجعين الذين استمع لملاحظاتهم ومطالبهم ووجه في كثير منها بسرعة حلها، إضافة إلى اجتماعه بوكيل المحافظة أحمد السميري.

وقدم الميموني شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على الثقة بتكليفه محافظا للطائف، مشيدا في الوقت نفسه بجهود محافظ الطائف السابق فهد بن معمر وما قدمه من إنجازات وعمل ساهم في نهضة المحافظة وتقدمها سياحيا وخدميا.