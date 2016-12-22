رواد الايوان الثقافي : المعرض تظاهرة ثقافية رغم ارتفاع الأسعار

على هامش معرض الكتاب الدولي الثاني بجدة وضمن فعاليات الإيوان الثقافي لضيوف المعرض بفندق الموفمبيك كان الحديث ذو صلة بشجون المعرض حيث تجاذب الحاضرون أطراف الحديث حول دور النشر والمبالغة في الاسعار مطالبين بضرورة وجود آلية للحد من ارتفاع سعر الكتاب ، من جانبه قال الأستاذ عبد العزيز العيد مدير القناة الثقافية عن موضوع المبالغة في رفع الاسعار أنهم يجدون في معرض الرياض وجدة تعويضاً كبيراً من الناحية المادية ، نظراً لما يخسرونه في معارض الكتاب الأخرى,وقال العيد دعونا نتحدث عن البهجة التي توجد بمعارض الكتب وهي ظاهرة مبهجة وإمتاعية بغض النظر عن مستوى سعر الكتاب وعدد المشترين.

ويوافق د. علي العيدروس –الباحث والناقد – في ما ذهب إليه العيد مضيا أنها في ذات الوقت ظاهرة ثقافية تحتاج الاحتفاء بالكتاب وإمكانية شرائة وإلا فالبهجة والمتعة لها مهرجاناتها والمشكلة التي طرحها مدير الإيوان الأستاذ عبدالعزيز الشريف تتبلور في ارتفاع سعر الكتاب الذي ربما يحد من شرائه. وعلئ الرغم من تقليل أهمية السعر أمام هكذا تظاهرة ثقافية إلا إنه كما أعتقد بإمكان إدارة المعرض التخفيض في سعر المتر للمكان بحيث تجد دور النشر فرصة لتخفيض سعر الكتاب .ومع هذا فقد لفت انتباهي الأستاذ عبدالعزيز العيد بأن دور النشر قد صرحت بأنها في السعودية والجزائر تعوض خساراتها في المعارض في الدول الأخرى ما يعني أنها تحصل على هامش ربح جيد يمكنها من التخفيض إن أرادت ومع كل ذلك فمعارض الكتاب فعلا ظاهرة صحية لها أثر بالغ على العلاقة بين الإنسان والكتاب وليس أبدا بالضرورة النخبة لأنه يكفي أن يترسخ الكتاب في ذهن العائلة حتى وهي تتسوق . وقالت الشاعرة بديعة قشغري معرض الكتاب هي بهجة ثقافية الانسانية وهي رسالة تنورية للمجتمع وقالت وجدت حتى الاطفال يشترون الكتب وان المعرض له دور تثقيقي ويخلق نوعا من الوعي الثقافي . وبينت الكاتبة كفي عسيري بان اكثر جمهور المعرض متسوقين وليسو قراء

من جانبه علق الاستاذ محمد عابس – المتحدث الرسمي للمعرض –عن عدم وجود اعلانات في الطرق تشير الي معرض الكتاب مفيدا بان المعرض تم الاعلان عنه في القنوات الفضائية والصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان في الطرقات يأتي بالتنسيق مع امانات المدن .

بعدها حلق الشعر في الجلسة السادسة للإيوان الثقافي حيث القى الشاعر والكاتب صالح جربييع الزهراني قصائد من الفصحى والنبطي وبعدها تغني الشاعر الغنائي ابراهيم عقيل بمقطوعتين غنائيتين وبعدها القى كل من الشعراء سيف المرواني وفواز البلوي قصائد شعرية نالت استحسان الحضور .

هذا وقد أدار الحوار عبدالعزيزبن حمود الشريف عضو اللجنة الثقافية للمعرض

.يذكر أن الإيوان يقام بشكل دوري تزامنا مع معرض الكتاب ويطرح من خلاله مشاركات ثقافية متنوعة