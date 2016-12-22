 رواد الايوان الثقافي : المعرض تظاهرة ثقافية رغم ارتفاع الأسعار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“هيئة النقل”: خروج نهائي للمقيمين المخالفين بنقل الركاب بسياراتهم الخاصة أمير تبوك : الشفافية التي ظهرت عليها الميزانية تؤكد متانة الإقتصاد محمد الميموني : الميزانية تشهد ‏⁧‫‏تحول جذري الرئيس اليمني : انتصارات الجيش والمقاومة ما كان لها أن ‏تتم لو لا دعم دول التحالف العربي أمير تبوك : الميزانية العامة للدولة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه غرفة ابها : “ميزانية 2017 ” تسعى لبناء سياسات مالية ضخمة وتعزز رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020 المبطي : شفافية الميزانية تعبر بالمملكة لبناء قاعدة اقتصادية قوية متكاملة تؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص الراجحي : زيادة المصروفات المالية للدولة يزيد من حراك الدورة التنموية المحفز والايجابي للاقتصاد امانة الباحة تصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ” رؤية 2030 قادرة على صناعة الفارق ” “الحارثي” عن الميزانية الجديدة: اقتصادنا قوي ومسخر لتنمية واستقرار الوطن وزير الصحة يشكر خادم الحرمين لاعتماد 10 الآف سرير في الميزانية .. نحو ميزانية متوازنه في عام 2020.. إطلاق برنامج التوازن المالي

رواد الايوان الثقافي : المعرض تظاهرة ثقافية رغم ارتفاع الأسعار

رواد الايوان الثقافي : المعرض تظاهرة ثقافية رغم ارتفاع الأسعار
المناطق _عادل الزهراني

على هامش معرض الكتاب الدولي الثاني بجدة وضمن فعاليات الإيوان الثقافي لضيوف المعرض بفندق الموفمبيك كان الحديث ذو صلة بشجون المعرض  حيث تجاذب الحاضرون أطراف الحديث حول دور النشر والمبالغة في الاسعار مطالبين بضرورة وجود آلية للحد من ارتفاع سعر الكتاب  ، من جانبه قال الأستاذ عبد العزيز العيد مدير القناة الثقافية عن موضوع المبالغة في رفع الاسعار أنهم يجدون في معرض الرياض وجدة تعويضاً كبيراً من الناحية المادية ، نظراً لما يخسرونه في معارض الكتاب الأخرى,وقال العيد دعونا نتحدث عن البهجة التي توجد بمعارض الكتب وهي ظاهرة مبهجة وإمتاعية بغض النظر عن مستوى سعر الكتاب وعدد المشترين.

 ويوافق  د. علي العيدروس –الباحث والناقد – في ما ذهب إليه العيد  مضيا أنها في ذات الوقت  ظاهرة ثقافية تحتاج الاحتفاء بالكتاب وإمكانية شرائة وإلا فالبهجة والمتعة لها مهرجاناتها والمشكلة التي طرحها مدير الإيوان الأستاذ عبدالعزيز الشريف تتبلور في ارتفاع سعر الكتاب الذي ربما يحد من شرائه. وعلئ الرغم من تقليل أهمية السعر أمام هكذا تظاهرة ثقافية إلا إنه كما أعتقد بإمكان إدارة المعرض التخفيض في سعر المتر للمكان بحيث تجد دور النشر فرصة لتخفيض سعر الكتاب .ومع هذا فقد لفت انتباهي الأستاذ عبدالعزيز العيد بأن دور النشر قد صرحت بأنها في السعودية والجزائر تعوض خساراتها في المعارض في الدول الأخرى ما يعني أنها تحصل على هامش ربح جيد يمكنها من التخفيض إن أرادت ومع كل ذلك فمعارض الكتاب فعلا ظاهرة صحية لها أثر بالغ على العلاقة بين الإنسان والكتاب وليس أبدا بالضرورة  النخبة لأنه يكفي أن يترسخ الكتاب في ذهن العائلة حتى وهي تتسوق . وقالت الشاعرة بديعة قشغري معرض الكتاب هي بهجة ثقافية الانسانية وهي رسالة تنورية للمجتمع وقالت وجدت حتى الاطفال يشترون الكتب وان المعرض له دور تثقيقي ويخلق نوعا من الوعي الثقافي . وبينت الكاتبة كفي عسيري بان اكثر جمهور المعرض متسوقين وليسو قراء

         من جانبه علق الاستاذ محمد عابس  – المتحدث الرسمي للمعرض  عن عدم وجود اعلانات في الطرق تشير الي معرض الكتاب مفيدا بان المعرض تم الاعلان عنه في القنوات الفضائية والصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان في الطرقات يأتي بالتنسيق مع امانات المدن .

بعدها حلق الشعر في الجلسة السادسة للإيوان الثقافي حيث القى الشاعر والكاتب صالح جربييع الزهراني قصائد من الفصحى والنبطي وبعدها تغني الشاعر الغنائي ابراهيم عقيل بمقطوعتين غنائيتين  وبعدها القى كل من الشعراء سيف المرواني وفواز البلوي قصائد شعرية نالت استحسان الحضور .

هذا وقد أدار الحوار  عبدالعزيزبن حمود الشريف عضو اللجنة الثقافية للمعرض 

 .يذكر أن الإيوان يقام بشكل دوري تزامنا مع معرض الكتاب ويطرح من خلاله مشاركات ثقافية متنوعة

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>