 مجلس القضاء الإداري يقر لائحة الاستعانة بالخبراء أمام محاكم ديوان المظالم تتميماً للوائح النظامية المناطة به | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مجلس القضاء الإداري يقر لائحة الاستعانة بالخبراء أمام محاكم ديوان المظالم تتميماً للوائح النظامية المناطة به

مجلس القضاء الإداري يقر لائحة الاستعانة بالخبراء أمام محاكم ديوان المظالم تتميماً للوائح النظامية المناطة به
المناطق _ الرياض
عقد مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالرياض يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 21-22-23/ 3/ ١٤٣8هــ؛ جلسته برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
صرح بذلك فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام, مبيناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة ومنها الموافقة على قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم .
وأوضح الشيخ الغنام أن المجلس قرر تشكيل عدد من دوائر المحاكم , وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة, كما تم تسمية عدد من مساعدي رؤساء المحاكم حيث تم تسمية كل من:
الشيخ عبد اللطيف بن غيهب الغيهب مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية ، والشيخ تركي بن عبدالعزيز الفقيه مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض , والشيخ فراج بن محمد الدوسري مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض للقضاء التجاري, والشيخ رامي بن إبراهيم الحازمي مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بجدة للقضاء التجاري, والشيخ فارس بن أحمد الشهري مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام, والشيخ فهد بن عبدالرحمن الحمام مساعد لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام للقضاء التجاري.
وأضاف فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري ؛ أن المجلس قرر تعيين عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات القضائية .كما استعرض بعد ذلك كافة الأعمال المجدولة واتخاذ بشأنها القرارات اللازمة .

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