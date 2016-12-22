 بعد بلاغ “المناطق “بلدية الروضة تتواجد لإنهاء خطورة هاوية حي الروضة بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بعد بلاغ “المناطق “بلدية الروضة تتواجد لإنهاء خطورة هاوية حي الروضة بالرياض

بعد بلاغ “المناطق “بلدية الروضة تتواجد لإنهاء خطورة هاوية حي الروضة بالرياض
المناطق -أشرف العصيمي
تواجدت بلدية الروضه  اليوم في شارع أبي الدرداء، القاطن في حي الروضة شرق العاصمة الرياض
من أجل  الهاوية الكبيرة الخطرة ناتجه عن عمل  حفر لبناء أحد   المشاريع التجارية التي لم يراعى مطلقا خطورة الهاوية على أرواح المسلمين سالكين الطريق من المقاول  الذي وضع  تحذيرات غير نظامية كُتبت عبر “بخاخات ملونة” على أحد أعمدة المشروع بصورة غير واضحة لسالكيّ الطريق ولاتعطي اي تحذير  عن وجود الهاوية المميته .
ونرصد  إليكم صور من عمل وتجاوب أمانة منطقة الرياض التي قامت بتكليف بلدية الروضة بالعمل على تامين  الطريق وسالكيه من خطورة الهاوية ونشكر أمانة منطقة الرياض وبلدية الروضة على التجاوب مع خبر المناطق الذي كان من واجب رسالتها الإعلامية
للإطلاع على خبر المناطق السابق عن الموضوع بالإمكان على رابط
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