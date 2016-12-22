 الأمين العام للندوة العالمية يوقع مذكرة تفاهم مع الشؤون الدينية بلواء الفاروق التاسع عشر للمهام الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“هيئة النقل”: خروج نهائي للمقيمين المخالفين بنقل الركاب بسياراتهم الخاصة أمير تبوك : الشفافية التي ظهرت عليها الميزانية تؤكد متانة الإقتصاد محمد الميموني : الميزانية تشهد ‏⁧‫‏تحول جذري الرئيس اليمني : انتصارات الجيش والمقاومة ما كان لها أن ‏تتم لو لا دعم دول التحالف العربي أمير تبوك : الميزانية العامة للدولة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه غرفة ابها : “ميزانية 2017 ” تسعى لبناء سياسات مالية ضخمة وتعزز رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020 المبطي : شفافية الميزانية تعبر بالمملكة لبناء قاعدة اقتصادية قوية متكاملة تؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص الراجحي : زيادة المصروفات المالية للدولة يزيد من حراك الدورة التنموية المحفز والايجابي للاقتصاد امانة الباحة تصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ” رؤية 2030 قادرة على صناعة الفارق ” “الحارثي” عن الميزانية الجديدة: اقتصادنا قوي ومسخر لتنمية واستقرار الوطن وزير الصحة يشكر خادم الحرمين لاعتماد 10 الآف سرير في الميزانية .. نحو ميزانية متوازنه في عام 2020.. إطلاق برنامج التوازن المالي

الأمين العام للندوة العالمية يوقع مذكرة تفاهم مع الشؤون الدينية بلواء الفاروق التاسع عشر للمهام الأمنية

الأمين العام للندوة العالمية يوقع مذكرة تفاهم مع الشؤون الدينية بلواء الفاروق التاسع عشر للمهام الأمنية
المناطق _عسير

وقع  الأمين العام  للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي مذكرة تفاهم مع الشؤون الدينية بلواء الفاروق التاسع عشر للمهام الأمنية الخاصة المرابط في الشريط الحدودي بين نجران وظهران الجنوب، ويمثلها سعادة المقدم عبد الله بن ناصر آل عبد الله, وتتلخص أهم بنود المذكرة في التعاون المشترك بين الندوة العالمية للشباب الإسلامي والشؤون الدينية للواء الفاروق في المجال الإنساني عامة والبرامج الاجتماعية والثقافية على وجه الخصوص ومن ذلك تقديم الحاجات الإنسانية من بطانيات ودفايات ومكبرات صوت للمساجد وسلات غذائية للمحتاجين، كما نصت المذكرة التعاون في المجالات المشتركة بما يخدم تعزيز الولاء لله تعالى ولولاة الأمر والوطن ويعزز الجانب الإيماني في نفوس أبطال القوات المسلحة في دفاعهم عن ثرى هذا البلد الطاهر.

وقد أكد الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي في أثناء توقيع الاتفاق أهمية هذه الشراكة مثمناً دور القوات المسلحة وما تقوم به من حماية للأرض والعرض.

من جانبه قال سعادة المقدم آل عبد الله: إننا نعتمد هذه الشراكة مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بصفتها مؤسسة إسلامية عريقة لها تاريخها ودورها في إعداد وتأهيل وتثقيف الشباب المسلم مضيفاً أن مذكرة التفاهم التي  وقعت بيننا وبين الندوة  بداية لتعاون مشترك ومثمر بإذن الله تعالى .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>