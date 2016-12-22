مبادرة استراتيجية المعرض المتجول معمل الرياضيات الافتراضيyenka بتعليم مكة

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بشعبة الرياضيات في مكتب الغرب مبادرة تعليمية بعنوان ( استراتيجية المعرض المتجول- معمل الرياضيات الافتراضيyenka ) نفذته المعلمة صفاء الشربيني بمتابعة المشرفة أحلام مداح وقائدة المدرسة مها الجابري، بحضور مديرة المكتب رضية الخطابي ورئيسة قسم الرياضيات إبتسام المالكي وعدد من المشرفات التربويات.

وهدفت المبادرة إلى تنمية مهارات التفكير العليا والمركبة والمفاهيم الهندسية لدى الطالبات، تعزيز التعلم التعاوني والعمل بروح الفريق واحترام آراء الآخرين، تعزيز مبدأ(التنمية المستدامة )في نقل المعرفة وبقاء أثرها والتعلم في بيئة صفية جاذبة وآمنة ودمج التقنية مع التعلم

محاور المبادرة والتعريف بالاستراتيجية المعرض المتجول وآلية تنفيذها والتطبيق العملي مع الطالبات وتحميل برنامج المعمل الإفتراضي وتدريب المعلمات عليه.

حيث جرى من خلالها التطبيق الأمثل لاستراتيجية (المعرض المتجول) مع الطالبات وتدريب المعلمات على البرنامج.

هذا وقد خرج البرنامج بعدة توصيات منها: تطبيق استراتيجية المعرض المتجول في حصص المراجعة، نقل فكرة معمل الرياضيات الافتراضي لأكبر شريحة من المعلمات وتفعيلها في الميدان.