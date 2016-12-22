 الراجحي: الميزانية الجديدة تؤكد ثقة القيادة في قوة اقتصادنا الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الراجحي: الميزانية الجديدة تؤكد ثقة القيادة في قوة اقتصادنا الوطني

الراجحي: الميزانية الجديدة تؤكد ثقة القيادة في قوة اقتصادنا الوطني
المناطق _الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2017، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ “الخميس” تؤكد الثقة القوية لدى القيادة الرشيدة في قوة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه، ومقدرته على “مواجهة الظروف الاقتصادية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وأدت لبطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط” مثلما قال ـ أيده الله ـ في خطابه لإعلان الميزانية.

وأوضح الراجحي أن الميزانية الجديدة التي حددت حجم الإنفاق العام للدولة بمبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يتضمن زيادة بواقع 8% عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2016، والبالغ 825 مليار ريال، تعطي أكثر من دلالة الأولى أن الأداء الاقتصادي للمملكة قوي رغم تحديات الاقتصاد العالمي ومبشر وقادر على تجاوز الصعوبات، كما يدل على أن حركة الاقتصاد ستشهد المزيد من الفاعلية وتحريك عجلته بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتنعكس آثاره الإيجابية على حياة المواطنين.

وأشاد الراجحي بما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته الكريمة من ثقة في الاقتصاد الوطني ومقدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي واجهت الاقتصاد العالمي بصورة لا تؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وقال الراجحي إن ذلك يشيع الأمل في نفوس المواطنين ويشعرهم بأن اقتصادنا الوطني قوي وثابت الأركان رغم التحديات، وأن الدولة تتعامل بحكمة ووعي مع هذه التحديات.

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