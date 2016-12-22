 امانة الباحة تصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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امانة الباحة تصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

امانة الباحة تصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
المناطق _عبدالرحمن سفر
صادرت امانة الباحة مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي تقدر 780 كجم  من اصناف الدقيق واللحوم بانواعها والالبان ومنتجاتها و1800 كجم مواد معلبة من اللحوم والحلويات ومعقمات والتوابل والأغذية الفاسدة وتم مصادرتها واتلافها ،
 واوضح  امين منطقة الباحة المهندس محمد  المجلي بانه نتج عن الجولة اغلاق خمس محلات منها مطبخ ومخبزين وحلاق وسوبر ماركت وذلك بسبب سوء التخزين للمواد الغذائية وتداولها بطريقة غير صحية كم تم انذار 17 محل وتغريم 8 محلات
 مهيبا  بالمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون في الابلاغ عن المخالفات سواء كانت مواد غذائية  حتى تقوم الامانة من خلال مراقبيها باداء دورها الفعال بالصورة المطلوبة والاتصال على رقم 940لهذه البلاغات على مدار الساعة..
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