 الراجحي : زيادة المصروفات المالية للدولة يزيد من حراك الدورة التنموية المحفز والايجابي للاقتصاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الراجحي : زيادة المصروفات المالية للدولة يزيد من حراك الدورة التنموية المحفز والايجابي للاقتصاد

الراجحي : زيادة المصروفات المالية للدولة يزيد من حراك الدورة التنموية المحفز والايجابي للاقتصاد
المناطق _حمد الجمهور

قال رجل الأعمال بدر الراجحي تعليقا على إعلان الميزانية العامة للدولة  أن ميزانية المملكة الجديدة تحمل كثير من المبشرات المطمئنة لميزانية العام الجديد. وقال الراجحي أهم مبشرات ميزانية 2017 م هو زيادة حجم الصرف المالي مقارنة بميزانية العام المنصرم حيث بلغت المصروفات للميزانية الجديدة  أكثر من 890 مليار ريال  .

ووصف رجل الأعمال بدر الراجحي توجه الدولة لرفع الدعم الحكومي عن السلع وتعويض ذوي الدخل المحدود بالأمر المحمود حتى يتم تحقيق الفائدة لأصحاب الحاجة .

وقال الراجحي تعليقا على إعلان الميزانية العامة للدولة على موقعه بتويتر إن رفع الدعم الحكومي وتعويض المحتاجين مقابل الرفع مطلب مهم جدا وأضاف حول زيادة المصروفات المالية للدولة في ميزانيتها الجديدة ان زيادة المصروفات المالية للدولة يزيد من حراك الدورة الاقتصادية  وهذا أمر ايجابي ومحفز .

وبين الراجحي أن كلمة خادم الحرمين أوضحت أن الظروف الصعبة التي أثرت في السوق البترولية  العالمية كان لها تأثير على السوق المحلي  لذلك تسعى الدولة إلى معالجة هذه المرحلة المتذبذبة بكل حنكة وإلمام حتى نتجاوزها .

وزاد رغم الظروف التي تعيشها المنطقة وما تقوم به الدولة من مسؤوليات فان الميزانية العامة للدولة تستهدف الحياة الكريمة للمواطن وتسعى الدولة لذلك وفق المشاريع التنموية التي تتبناها .

 

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