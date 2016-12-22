 غرفة ابها : “ميزانية 2017 ” تسعى لبناء سياسات مالية ضخمة وتعزز رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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غرفة ابها : “ميزانية 2017 ” تسعى لبناء سياسات مالية ضخمة وتعزز رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020

غرفة ابها : “ميزانية 2017 ” تسعى لبناء سياسات مالية ضخمة وتعزز رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020
المناطق _أبها
أشاد الأستاذ عبد الله بن سعد الزهراني أمين عام الغرفة   بكلمة خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  – حفظه الله –  والتي ألقاها حفظه الله بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017 م،  مشيرا إلى أنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات عظيمة والتي أكد فيها – حفظه الله ورعاه – أن ميزانية هذا العام  تمثل بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي وأنها  تأتي في ظل ظروف صعبة ، مؤكداً – حفظه الله – أن هذه الميزانية قائمة على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل مشيراً إلى أن الأولوية لاستكمال المشاريع وإطلاق برامج إصلاحات اقتصادية، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
  وأختتم الزهراني تصريحه قائلا : إن هذه الميزانية الكبيرة من المؤكد أنها ثمرة جهود عظيمة من قيادتنا الرشيدة وخاصة إنها تصدر في ظروف دولية استثنائية مع تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي وانكماشه لتؤكد تجاوز المملكة للتأثيرات السلبية لهذه الظروف ، ونتوقع أن يكون القطاع الخاص مستفيدا بشكل مباشر من حجم وفرص المشاريع الضخمة الجديدة بالميزانية مما يتيح مساهمة أكبر لقطاع الأعمال ، كما يشكل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص مؤشر جيد على زيادة دور القطاع الخاص السعودي والثقة في دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وما يمكن أن يساهم فيه من خلال المشروعات الجديدة في توفير فرص عمل للمواطنين وخاصة الشباب والشابات  لترتفع بذلك مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة وتوطين الوظائف خلال السنوات المقبلة بإذن الله.

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