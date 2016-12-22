محمد الميموني : الميزانية تشهد ‏⁧‫‏تحول جذري

أكد المحلل الاقتصادي محمد الميموني بأن الميزانية شهدت ‏⁧‫‏تحول جذري بدا من ارتفاع مستوي الشفافية والإفصاح ومشاركة نخبةمن افرادالمجتع في التواصل مع أصحاب القرار في وضع خطه تحول جيدة تليق في الاقتصاد السعودي ورؤية 2030.

مشيراً بأن نتائج الموازنة افضل من المتوقع حيث كان متوسط توقع العجز 326 مليار ريال وجاءت النتائج افضل من ذلك نتيجة الاصلاحات التي قامت بها الدولة في الارشاد بالانفاق الحكومي وإصدار السندات التي شهدت اقبال كبير وهذا يدل على ثقه المستثمرين بالاقتصاد السعودي.

وأضاف نمو الناتج المحلي الإجمالي ١,٤٪ عام ٢٠١٦م ونمو القطاع النفطي ٣,٣٧٪

لعل الأمر الملفت هو ‏الإيرادات غير النفطية بلغت ١٩٩ مليار ريال وتمثل ٣٨٪ من إيرادات عام ٢٠١٦م وقفزت ١٩,٩٥٪ عن عام ٢٠١٥م وهذا يعتبر أمر جيد وايجابي وهو عدم الاعتماد علي النفط والاتجاه إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي وهذه أحد اهداف الرؤية 2030.

وتابع في السنوات الماضية كان ايردات النفط تمثل 80.05% من دخل الدولة ونوه في الاعلان الحالي انخفضت إلى 62% وهذا امر جيد ونحن في بداية التحول بعدم الاعتماد على النفط .

كما يعتقد أن سعر النفط المعتمد بموازنة ٢٠١٧م في النطاق مابين ٤٥ إلى ٥٠ دولار للبرميل اخذاً في الاعتبار حجم الإنتاج الحالي.

وتعتبر أسعار النفط الحالية بعد اتفاق اوبك التاريخي بين دولة اوبك ودول خارج اوبك من المتوقع وصول اسعار النفط إلى 60$

بالتالي نتوقع ان تكون هناك توازن في السنوات القادمة .

لعل الأمر الجيد في اعلان الموازنة هو الاتجاه الفعلي للدعم الحقيقي لمتوسطي الدخل عن طريق حساب المواطن الذي تم الاعلان عنه و عن الضوابط الخاصه بها.

وقال “نحن متفائلين بالضوابط والتنظيمات التي تنتهجها الدولة في مراقبة المصروفات المتعلقة” .

وذكر في ايطار الانفاق الحكومي لازالت الدولة تولي اهتمام لقطاع التعليم والصحة حيث إنهامازال دعمهما مستمر.

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