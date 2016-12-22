 الرئيس اليمني : انتصارات الجيش والمقاومة ما كان لها أن ‏تتم لو لا دعم دول التحالف العربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الرئيس اليمني : انتصارات الجيش والمقاومة ما كان لها أن ‏تتم لو لا دعم دول التحالف العربي

الرئيس اليمني : انتصارات الجيش والمقاومة ما كان لها أن ‏تتم لو لا دعم دول التحالف العربي
المناطق - اليمن

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن ” الإنتصارات ” ‏التي يحرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف ‏جبهات القتال ضد المليشيات الإنقلابية ” ما كان لها أن تتحقق لو ‏لا دعم واسناد دول التحالف العربي .‏

وأشار الرئيس هادي خلال اتصال أجراه اليوم، برئيس هيئة ‏الاركان العامة في اليمن، اللواء الركن محمد علي المقدشي إلى ‏تحقيق الجيش والمقاومة الشعبية ” انتصارات كبيرة” في جبهة ‏نهم وتمكنهم من تحرير جبلي الاصبع والمريحة وعدداً من ‏المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها المليشيا الحوثية ‏وصالح الإنقلابية .‏

وقال هادي : إن النصر ضد مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، ‏سيتم قريباً، وأن الشعب اليمني سينعم بالأمن والاستقرار في كافة ‏المناطق بالبلاد .‏

‏ من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة، الجاهزية العالية ‏والاستعداد الدائم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في ‏معاركهم لتخليص البلاد من العصابة الانقلابية التي تحاول عودة ‏اليمن الى العهد الظلامي البائد المتخلف، حد تعبيره .‏

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