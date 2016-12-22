الرئيس اليمني : انتصارات الجيش والمقاومة ما كان لها أن ‏تتم لو لا دعم دول التحالف العربي

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن ” الإنتصارات ” التي يحرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الإنقلابية ” ما كان لها أن تتحقق لو لا دعم واسناد دول التحالف العربي .
وأشار الرئيس هادي خلال اتصال أجراه اليوم، برئيس هيئة الاركان العامة في اليمن، اللواء الركن محمد علي المقدشي إلى تحقيق الجيش والمقاومة الشعبية ” انتصارات كبيرة” في جبهة نهم وتمكنهم من تحرير جبلي الاصبع والمريحة وعدداً من المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها المليشيا الحوثية وصالح الإنقلابية .
وقال هادي : إن النصر ضد مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، سيتم قريباً، وأن الشعب اليمني سينعم بالأمن والاستقرار في كافة المناطق بالبلاد .
من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة، الجاهزية العالية والاستعداد الدائم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في معاركهم لتخليص البلاد من العصابة الانقلابية التي تحاول عودة اليمن الى العهد الظلامي البائد المتخلف، حد تعبيره .
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