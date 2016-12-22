أمير تبوك : الشفافية التي ظهرت عليها الميزانية تؤكد متانة الإقتصاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أن الميزانية العامة للدولة حملت رؤى المملكة وتطلعاتها لتعزيز الأقتصاد الوطني وتنويعه ، وأكدت أن قيادة البلاد جعلت المواطن هو الهدف الأول بما يضمن عدم تأثره بأي متغيرات من خلال إقرار برنامج التوازن المالي .

وقال في تصريح صحفي :إن المضامين السامية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تؤكد الحرص على كل مامن شأنه مصلحة الوطن والمواطن ، وإصرار الدولة على المضي قدما للمزيد من الرخاء وطيب العيش للمواطن ، والعمل وفق آليات تضمن رفع كفاءة الأداء والتوازن بما يضمن تحقيق مبادرات التحول الوطني ورؤيةالمملكة 2030م ، وأشار سموه في حديثه أن ميزانية الخير والنماء وبما ظهرت عليه من مستوى عالي من الشفافية إنما تجسد متانة الإقتصاد السعودي وتكرس الثقة الكبيرة التي يشعر بها المواطن ، سائلا سموه المولى جلت قدرته أن يحفظ للبلاد فضله ونعمه وأمنها وأستقرارها ، وتعاضد وتكاتف أبنائها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد .