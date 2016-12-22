 أمير تبوك : الشفافية التي ظهرت عليها الميزانية تؤكد متانة الإقتصاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير تبوك : الشفافية التي ظهرت عليها الميزانية تؤكد متانة الإقتصاد

أمير تبوك : الشفافية التي ظهرت عليها الميزانية تؤكد متانة الإقتصاد
المناطق _تبوك
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أن الميزانية العامة للدولة حملت رؤى المملكة وتطلعاتها لتعزيز الأقتصاد الوطني وتنويعه ، وأكدت أن قيادة البلاد جعلت المواطن هو الهدف الأول بما يضمن عدم تأثره بأي متغيرات من خلال إقرار برنامج التوازن المالي .
وقال في تصريح صحفي :إن المضامين السامية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تؤكد الحرص على كل مامن شأنه مصلحة الوطن والمواطن ، وإصرار الدولة على المضي قدما للمزيد من الرخاء وطيب العيش للمواطن ، والعمل وفق آليات تضمن رفع كفاءة الأداء والتوازن بما يضمن تحقيق مبادرات التحول الوطني ورؤيةالمملكة  2030م ، وأشار سموه في حديثه أن ميزانية الخير والنماء وبما ظهرت عليه من مستوى عالي من الشفافية إنما تجسد متانة الإقتصاد السعودي وتكرس الثقة الكبيرة التي يشعر بها المواطن ، سائلا سموه المولى جلت قدرته أن يحفظ للبلاد فضله ونعمه وأمنها وأستقرارها ، وتعاضد وتكاتف أبنائها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد .

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