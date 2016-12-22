“هيئة النقل”: خروج نهائي للمقيمين المخالفين بنقل الركاب بسياراتهم الخاصة

كشفت هيئة النقل العام عدم التزام شركات تطبيقات توجيه المركبات بشرط توجيه طلبات عملائها لسائقي السيارات الخاصة السعوديين فقط دون الأجانب، وحررت المخالفات المرصودة حسب النظام البالغة خمسة آلاف ريال على السائقين الوافدين لممارستهم العمل دون ترخيص، وكذلك تسجيل مخالفات على منشآت التوجيه لمخالفتها الأنظمة، محذرة المقيمين من مخالفتها ونقل الركاب بمركباتهم الخاصة، وأن الأمر لن يقتصر على الغرامة المالية فحسب بل سيتجاوزها إلى عقوبات أخرى تصل إلى إيقاف الخدمات والخروج النهائي بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية.

وحذرت الهيئة شركات توجيه المركبات من عدم الالتزام بالشروط كافة والضوابط حتى لا تضطر إلى إلغاء تراخيصها وحجب تطبيقاتها.