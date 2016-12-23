 دي ميستورا: إدلب قد تصبح حلب التالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دي ميستورا: إدلب قد تصبح حلب التالية

دي ميستورا: إدلب قد تصبح حلب التالية
المناطق_وكالات

حذر المبعوث الدولي إلى سوريا في جنيف من أن يواجه من نزحوا إلى إدلب نفس المصير الذي واجههم في حلب، حيث قال للصحفيين “ذهب كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية.”

 

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن الآلاف الذين غادروا المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب بعد هجوم ساحق للحكومة قد يواجهون نفس المصير في ملجأهم الجديد خارج المدينة.

واتجه الآلاف من اللاجئين من حلب إلى إدلب مما أثار مخاوف من احتمال تحول المدينة الواقعة في شمال غرب سوريا إلى حلب أخرى.

وأوضح دي ميستورا إن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة شرسة أخرى كتلك التي شهدتها حلب.

وتشير أحدث أرقام للمنظمة الدولية إلى إجلاء 34 ألف شخص على الأقل من المدنيين والمقاتلين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعا.

وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب لا زالت بعيدة عن نهايتها، وإن قواته ستزحف إلى مناطق أخرى تابعة للمعارضة.

وعبر النازحون من حلب عن خشيتهم من نقلهم إلى إدلب وكان دبلوماسي أوروبي كبير قال في وقت سابق من الشهر

الجاري، إن الإجراء سيناسب روسيا الداعم العسكري الرئيسي للأسد “لأنك ستضع كل البيض الفاسد في سلة واحدة.”

وقال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس إن استعادة السيطرة على حلب بالكامل يمثل انتصارا يشاركه فيه حلفاؤه من الروس والإيرانيين.

ومن المتوقع مغادرة آخر مجموعة من المدنيين والمسلحين في الساعات الأربع والعشرين المقبلة مع سيطرة الجيش السوري وحلفائه على المدينة بالكامل في أكبر جائزة في الحرب المستعرة منذ نحو ستة أعوام.

وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماع مع وفد إيراني رفيع قال الأسد إن الانتصارات الميدانية “خطوة أساسية في طريق القضاء على الإرهاب في كامل الأراضي السورية وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب.”

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