أمير عسير: اقتصادنا متين ومستقبلنا واعد رغم التحديات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير أننا في وطن الخير والنماء ، نسير نحو مستقبل واعد بحول الله تعالى ، وأننا رغم التحديات والمتغيرات العالمية ننعم باقتصاد قوي متين ، يمنحنا بعد عون الله التقدم لتحقيق أهدافنا على طريق التنمية الوطنية الشاملة .

واعتبر سموه ما تحمله ميزانية الدولة للعام المالي2017 من شفافية عالية ، واستشراف لمستقبل اقتصادي يتفهم المتغيرات ، يؤكد أننا نسير وفق خطط واضحة بناءة ، وأن مسيرة التطوير والإصلاح ماضية دون توقف أو تعثر ، ليكون الوطن كله أقوى بأبنائه ومقدراته وخططه الشاملة الطموحة .

وأضاف سموه :

سنمضي جميعا متوكلين على ربنا أولا وآخرا ، ثم معتمدين على ما ترسمه لنا قيادتنا الرشيدة من رؤى تنموية تاريخية شاملة ، تواكب متغيرات العصر ، وتبتكر الحلول لكل معضلة تطرأ، وتقف في وجه التحديات مهما تلونت صورها ، لتأخذ هذا الوطن وتنميته إلى أبعد مدى ، بعيدا عن ارجاف المرجلين ، وترهات الطامعين.

وشدد سمو الأمير فيصل على اننا جميعا شركاء في بناء تنمية هذا الوطن ، وانه يلزمنا جميعا أن نؤمن بأننا وقوده الذي يستمد منه قوته ، ولن نتمكن من تحقيق ما نصبوا له مالم نتفانى في بذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذه التطلعات ، والمشاركة الصادقة في رسم مستقبل وطننا المشرق بإذن الله تعالى .

وختم سموه بقوله : بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -ايده الله- للميزانية ، وما تحمله من تنوع شامل في مصادر الدخل ، وترشيد إيجابي لأوجه الصرف ، تبادر لاذهاننا جميعا ان هذه الميزانية تعلن عن حقبة اقتصادية جديدة تحمل في طياتها بشائر الخير من خلال ما تحمله من حزم تنموي شامل ، وعزم صادق على قطع دابر الفساد وأهله ، لتستمر بحول الله مسيرة الإصلاح ، والرؤية الوطنية الثاقبة ، التي تواكب العصر ، وتواجه التحديات بكل ثقة وثبات .