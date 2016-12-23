ترامب يعين متحدثا جديدا باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الخميس، أنه شكل فريقه الإعلامي وعين المتحدث الحالي باسم الحزب الجمهوري ناطقا جديدا باسم البيت الأبيض وإدارته المقبلة.

وبذلك، عين شون سبايسر متحدثا باسم الإدارة وسيكلف خصوصا العلاقات مع الصحافة بحسب بيان للفريق الانتقالي لترامب، الذي يدخل البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

كذلك، عين 3 آخرون في الفريق الإعلامي جايسون ميلر مديرا للتواصل ودان سكافينو مديرا لشؤون مواقع التواصل الاجتماعي وهوب هيكس، المتحدثة الحالية باسم الفريق الانتقالي، مسؤولة عن استراتيجية التواصل.

وقال ترامب في البيان إن “شون وهوب وجايسون وديف كانوا أعضاء رئيسيين في فريقي خلال الحملة والمرحلة الانتقالية. أنا مسرور بأنهم يديرون الفريق الذي سيعلن روزنامة نشاطي”.