 اللجنة العقارية تقر اعمالها للدورة الحالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اللجنة العقارية تقر اعمالها للدورة الحالية

اللجنة العقارية تقر اعمالها للدورة الحالية
المناطق_الرياض

عقدت اللجنة العقارية إجتماعها الثاني مقر الغرفة بحضور عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الاستاذ حمد بن محمد ال منجم وبمشاركة عدد من اعضاء الجنة العاملين بالقطاع العقاري بالمنطقة .

وقد تركز الاجتماع حول مناقشة عدد من المعوقات والصعوبات التي تواجه العاملين بالقطاع العقاري من رجال الاعمال بنجران كما تم اقرار الآلية  الرئيسية لتعريف باللجنة وأعمالها والتواصل مع المهتمين وكبار العقاريين بالمنطقة ودعوتهم للانضمام لعضويتها والتي تعتبر الصوت الرسمي لجميع العاملين بالقطاعات التجارية المختلفة لدى الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة كما تم طرح فكرة التسويق الخارجي لأعمال اللجنة ومهامها وتنظيم زيارات رسمية لبعض من الإدارات الحكومية بمنطقة نجران وتنظيم لقاءات مشتركة مع بعض اللجان المرتبطة .

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