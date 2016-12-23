شاهد.. فيديو جديد يُظهر اللحظات الأولى لهجوم الشاحنة في برلين ويكشف تفاصيل غامضة

نشرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني مساء الخميس 22 ديسمبر/ كانون الآول ما قالت إنه فيديو يظهر اللحظات الأولى لهجوم الشاحنة المميت في برلين، التقطه بالصدفة كاميرا مثبتة في سيارة كانت تعبر المكان.

ويظهر الفيديو السائق وهو يقود الشاحنة بسرعة تتراوح بين 60 إلى 70 كيلو متر بالساعة في شارع “هاردنبيرغ شتراسه” قبل أن ينعطف بها ويبدأ بصدم الزوار والأكشاك في سوق عيد الميلاد في ميدان برايتشايدبلاتز.

وأوقعت عملية الدهس العشوائية في اللحظات التالية 12 قتيلاً و 48 جريحاً، وخلفت دماراً كبيراً في الممتلكات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيديو الجديد أوضح بعض التفاصيل التي كانت غامضة سابقاً، كسرعة الشاحنة التي يصل وزنها إلى 40 طناً وكانت محملة بـ45 طناً من الصلب، وأن الشاحنة بدأت بالانحراف عن الشارع ودهس الناس ومصابيحها الكاشفة الأمامية مضاءة، على عكس ما أشيع في البداية عن أن الزوار لم يشعروا بالشاحنة لأن مصابيحها الأمامية كانت مطفآة.

ونقلت “بيلد” عن شاهد العيان الذي صور الفيديو، توضيحه أنه بعد ثوان فقط من دخول الشاحنة إلى سوق عيد الميلاد ركض الناس وهم يصرخون نحونا.

ولا يظهر الفيديو الشاحنة وهي تصدم الناس، لكنه يظهر أين توقفت على الشارع من الناحية الثانية.

وأضاف الشاهد، أنه قام مباشرة بالالتفاف عندما شاهد الشاحنة متوقفة، وأنه كان واضحاً بالنسبة له أن شيئاً مريعاً حدث، موضحاً أنه أعتقد بأن أناس يحملون مسدسات رشاشة سيقفزون منها.

وبين أنه لم يشاهد من كان في الشاحنة وأين هرب.

صورة لشبكة بي بي سي البريطانية تظهر مسار الشاحنة.