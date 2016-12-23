أمير نجران يطلق نظام “إنجاز” ويحث المسؤولين: افتحوا قلوبكم قبل مكاتبكم

أعلن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، ظهر اليوم، عن إشراك المواطن في متابعة المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، بإطلاق نظام “إنجاز” المتاح للعموم عبر المتصفح.

وقال سموه “في هذا اليوم، ومع إطلالة عام مالي جديد، مليء بالخير، في ظل عناية كريمة من قيادتنا الرشيدة ـ أيدها لله ـ أعلن إشراك المواطن الكريم في متابعة المشاريع، ومعرفة تفاصيلها بكل دقة، ومستوى تنفيذها بين الالتزام والتقدم، أو التأخر والتعثر، أو حتى التوقف، وإتاحة معلوماتها له بكل شفافية ووضوح”.

وشدد سموه على أهمية ترسيخ مبدأ الصدق والوضوح بين الأجهزة الحكومية والمواطن، واستقبال ملاحظاته وآرائه، وقال في حديثه لمديري الإدارات الحكومية اليوم “إنه سبق وأن قلت لكم في تدشين حملة مكافحة الفساد (وطننا أمانة) إنني عيّنت المواطن رقيبًا عليّ وعليكم”، فها هي بيانات كل المشاريع أمام المواطن ووسائل الإعلام، وما أود قوله لكم، أن نفتح قلوبنا قبل مكاتبنا للمواطن الكريم وآرائه، وأن لا نغيظ بالنقد إن كان بنّاءًا، وأن نجعل من هذا المشروع مساحة للتفاهم وتبادل الرأي المبني على الوضوح”.

وأكد سموه أهمية نظام “إنجاز” في تعزيز الرقابة على المقاولين ومنفذي المشاريع، قائلا “وليدرك المقاول بعد هذا أن الجهات الرقابية تعددت أمامه، ومن بينها المواطن الكريم”، داعيًا سموه المواطنين إلى الاستفادة من النظام في مواصلة التنمية بكل أمانة وصدق، وأضاف “أقول للإخوة المواطنين؛ إن هذا المشروع إليكم ومنكم، إليكم المعلومة، ومنكم الرأي والملاحظة، وما أدعو إليه أن نفتح آفاقًا أوسع للتواصل بيننا، قائم على الرأي البنّاء الذي يصب في مصلحة الوطن، بتجرد تام من كل العوامل الشخصية، لا أن يكون مشروعنا مجالاً للتصيّد أو الترصّد بلا فائدة، فمن لديه ملاحظة نقول له حياك الله ونحن في خدمتك، وكلنا آذان صاغية لك، ومن كان لديه أهداف أخرى فله تعامل آخر”.

وختم سموه حديثه بعبارة “فنجعل مشروعنا منارة للرأي والتعاون لتحقيق أهدافه.. فالله الله بالجد.. الله الله بالعمل الطموح”.

**الوطن يزهو بكم**

ووجّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، كلمة لأهالي المنطقة عبر موقع نظام “إنجاز”، جاء فيها:

نـحن وإياكـم شركـاء في التنمية ، نعمـل ونتعـاون جميعـا لتحقيـق تطلعـات قيادتـنـا الحكيمـة ــ أيدها الله ــ تجاه الوطن والمواطن ، فساهموا معنا بآرائكم وملاحظاتكم ؛ فالوطن يزهو بكم وبسواعدكـم وعقولكم ، إننا أطلقنـا هذه البوابة تعزيزا لمبدأ الشفافية والوضـوح ، فحقٌ على المواطـن أن يطلع على المشـاريع ،التي أُقـرت مـن أجـله ، وفي سبـيل راحته , متطلعـين أن لا يتردد بالإبلاغ عن أوجـه التقصير والخلل فأبوابنا مفتوحة، وآراؤكم محل العناية والاهتمام.

يذكر أن الموقع متاح عبر الرابط:

http://enjaz.e-najran.gov.sa: 90/