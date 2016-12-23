فنون جدة تختتم مسابقة وجائزة الدكتور عبدالمحسن القحطاني

اختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة مساء أمس جائزة الدكتور عبدالمحسن القحطاني للثقافة والفنون برعاية الشيخ أحمد باديب وذلك لفئتي الفنون التشكيلية والعروض المسرحية حيث حضر الحفل عدد كبير من المثقفين والاعلاميين والفنانين وأبدأت مراسم الحفل باستقبال صاحب الجائزة وراعي الحفل والضيوف الكرام بالاهازيج الشعبية ولعب المزمار من اداء فرقة الصفوة بقيادة الفنان عاصم عبدالستار ورش الورود وتقديم ماء زمزم من قبل شيخ الزمامة حسين بيطار.

وأشاد الدكتور عمر الجاسر مدير الجمعية العربية للثقافة والفنون بالجائزة المتميزة التي شارك فيها عدد كبير من التشكيليين والمسرحيين على مستوى المملكة العربية السعودية وقدموا اعمال مختلفة من اللوحات الفنية وبأشكال عدة وكذلك العروض مسرحية المميزة.

و شكر د. الجاسر في كلمته صاحب الجائزة الدكتور عبدالمحسن القحطاني وراعي الجائزة الشيخ أحمد باديب وفريق العمل في الجمعية ولجان التحكيم وتطرق كذلك لجهودهم في خدمة الحراك الثقافي والفني منذ أن حصلت الجمعية على المبنى الحالي وتعتبر الجائزة أضافه في سماء الوطن تحمل اسم الدكتور عبدالمحسن القحطاني.

وأشار بأن هناك مطالبات بإخلاء مبنى الجمعية وتركه وهو يتسائل أين ستستقر الجمعية أم أنها ستغلق وتصبح نسياً منسيا، كما وجه رسالة لوزير الإعلام الشاب الدكتور عادل الطريفي بأن هذة المطالبات كإطلاق رصاصة الرحمة لجمعية الثقافة والفنون بجدة .

هذا وطمأن الشيخ أحمد باديب في كلمته اعضاء الجمعية بأن مبنى الجمعية لن يتم سحبها إلا بتوفير البديل الأفضل وإن حصل خلاف ذلك سيكون منزلي مقراً للجمعية

حيث نقل كلمة لأمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله “للأسف تأخر موضوع أرض الجمعية وسعيت لتكون أرض الجمعية في أفضل مكان في المطار القديم ولكن ” وأضاف أن أمنية أمير المنطقة ان يرى هذا البلد في المصاف الاولى في العالم كونه رجل الثقافة وذو فكر متميز.

وفي كلمة ارتجل فيها كالعادة صاحب الجائزة الدكتور عبدالمحسن القحطاني قال فيها: “غمرني الشيخ أحمد باديب بهذة الجائزة ولأول مرة احضر أبنائي وأحفادي معي لمناسبة” حيث قدم شكره لجميع المشاركين في الجائزة ووعد بأن تكون هناك استمرارية للجائزة وتفتح عدة مجالات اخرى في السنوات القادمة يتم فيها استقطاب الشباب الموهوبين

وفي كلمة لرئيس لجنة التحكيم للفنون التشكيلية الفنان/ طه صبان بين فيها ان عدد المشاركات كانت متميزة وبمقاسات عدة من اللوحات الفنية وشملت المشاركات جميع مدن المملكة وجاءت اسماء الفائزين ك التالي :

جائزة أفضل إخراج / عبدالله حسن البارقي بمبلغ وقدرة 5000 ريال.

جائزة أفضل موهبة/ حسين عمر دقاس بمبلغ وقدره 5000 ريال.

المركز الثالث- محمد عبدالله الغامدي بمبلغ وقدره 10000 ريال.

المركز الثاني – عبدالله محمد العمري بمبلغ وقدره 15000 ريال.

المركز الاول – صالح سالم الشهري بمبلغ وقدره 25000 ريال.

جائزة أفضل تصميم للفنان/ عبدالله البارقي

بعد ذلك جائت كلمة لرئيس لجنة المسرح المخرج المسرحي صالح إمام والذي بدوره عزز من تحدي الشباب لمواهبهم حيث يتميز الشباب السعودي بمواهب فذه في التمثيل والاخراج المسرحي مع قلة وجود وجود المسرحيات في المملكة بشكل كبير ودور السينما بعد ذلك وأعلن فيها أسماء الفائزين:

جائزة أفضل ممثل من مسرحية إلا الوطن الممثل/ محمود الشرقاوي بمبلغ وقدره 5000 ريال.

جائزة أفضل مخرج من خلال المسرحيات المخرج/ سامي الزهراني بمبلغ 5000 ريال؛ كما حجبت جائزة المركز الثالث وحولت الى مسرحية قسوة لكثرة المواهب فيها،

المركز الثاني – فرع الفنون المسرحية مسرحية صيام من الاحساء بمبلغ وقدره 15000 ريال.

المركز الأول لمسرحية “بعيداً عن السيطرة” من الطائف

بمبلغ وقدرة 25000 ريال.

ثم كرّم صاحب الجائزة وراعي الجائزة أعضاء لجنة المسرح وهم: صالح امام، والفنان عبدالله الصايغ، وفهد الاسمري، وبخيت العامري،ولجنة التحكيم ابراهيم بوقس ومازن صفطه وفاطمة حسنيس تسلمها نيابة عنها زوجها الفنان مازن صفطه، كما قدم الفنان التشكيلي نبيل طاهر لوحات بورتريه للشيخ أحمد باديب ووالدكتور عبدالمحسن القحطاني والفنان التشكيلي طه صبان.

واختتم الحفل بزيارة الى المعرض المصاحب حيث اطلع الحضور على الصور المشاركة في الجائزة وكذلك الصور الفائزة بالمراكز الاولى والتي حازت على إعجاب الجميع والقى الاستاذ عبدالوهاب ابو زنادةً شكره وتقديره للدكتور عبدالمحسن القحطاني حول تشجيعه للاعمال الثقافية والفنية ودعم شباب الوطن وللشيخ احمد باديب دعمه للجائزة وللجمعية في تبنيها للجائزة وأكد ان المبنى ملك للجمعية نتاج حراكها الثقافي والفني الملحوظ في المنطقة.