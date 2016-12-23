مجلس المنطقة يستعرض المشاريع المتعثرة والمقترحة.. أمير نجران يحث على ترتيب المشاريع وفق أولوية الاحتياج

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن زيارته المحافظات، هي حق من حقوق الأهالي، وواجب للوقوف ميدانيا على الواقع، والعمل على تلبية تطلعات المواطنين وسد احتياجاتهم.

وحثّ سموه في مستهل ترؤسه مجلس المنطقة، في دورته الرابعة والأخيرة للعام المالي الجاري، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، ظهر اليوم، على ضرورة ترتيب المشاريع في مدينة نجران ومحافظات المنطقة وفق أولوية الاحتياج، بما يحقق التوازن في نشر التنمية في كافة أرجاء المنطقة.

واستعرض المجلس تقارير عن مشاريع جامعة نجران الجاري تنفيذها، والمقترحة للعام المالي المقبل، والمشاريع المقترحة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأولويات المشاريع لدى الإدارة العامة للطرق والنقل.

وعرضت لجنة متابعة المشاريع بمجلس المنطقة، المشاريع المتعثرة والمتأخرة الواقعة تحت إشراف أمانة المنطقة، والحلول الكفيلة لتنفيذها وفق الدراسات المعتمدة، وتجاوز العقبات الحالية.