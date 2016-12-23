 “الخدمة المدنية”: منع التعيينات والترقيات على الوظائف غير المعتمدة في الميزانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الخدمة المدنية”: منع التعيينات والترقيات على الوظائف غير المعتمدة في الميزانية

“الخدمة المدنية”: منع التعيينات والترقيات على الوظائف غير المعتمدة في الميزانية
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الخميس)، عن صدور مرسوم ملكي ينص على اعتماد التشكيلات الوظيفية لكل جهة حسب ما صدرت به الميزانية العامة، وعدم جواز تعديلها إلا من خلال الإجراءات النظامية.

وأضافت أن المرسوم الملكي نصّ كذلك على عدم جواز تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال أو ترقيتهم إلا على الوظائف التي تم اعتمادها في الميزانية.

وأوضحت أنه وفقا لهذا المرسوم، فإنه لا يجوز خلال السنة المالية الجديدة إحداث أي وظائف أو مراتب أو رتب تخالف ما اعتمد في الميزانية، لافتة إلى أن المرسوم الملكي أجاز تحوير مسميات الوظائف بقرار من وزير الخدمة المدنية لمقتضيات تتعلق بالتصنيف.

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