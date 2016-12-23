 الصحة العالمية: لقاح تجريبي جديد يوفر حماية كبيرة من فيروس إيبولا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الصحة العالمية: لقاح تجريبي جديد يوفر حماية كبيرة من فيروس إيبولا

الصحة العالمية: لقاح تجريبي جديد يوفر حماية كبيرة من فيروس إيبولا
واس - فيينا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن تجربة كبيرة في غينيا أظهرت أن هناك لقاحًا تجريبًا يوفر حماية كبيرة من فيروس إيبولا. ولم تسجل أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس بعد نحو 10 أيام من التطعيم بين أكثر من خمسة آلاف شخص حصلوا على اللقاح المعروف باسم “آر في إس في-زدإي بي أو في”.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن اللقاح تم توفيره لأشخاص كانوا على اتصال وثيق بشخص ما مصاب بفيروس إيبولا. وبدأ تفشى وباء إيبولا في غينيا عام 2013 ثم انتشر في عدة دول في غرب إفريقيا ليودي بحياة ما يقرب من 11 ألف شخص.

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