 المعارضة السورية تعتبر خروجها من حلب “خسارة كبيرة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المعارضة السورية تعتبر خروجها من حلب “خسارة كبيرة”

المعارضة السورية تعتبر خروجها من حلب “خسارة كبيرة”
المناطق - وكالات

اعتبر قيادي في حركة نور الدين زنكي، أحد أبرز الفصائل المعارضة التي كانت موجودة في مدينة حلب السورية، اليوم الخميس، سيطرة قوات النظام على المدينة “خسارة كبيرة”.

وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، ياسر اليوسف، إن “خسارة حلب بالجغرافيا والسياسة هي خسارة كبيرة، وتعد في ما يتعلق بالثورة منعطفاً صعباً على الجميع”، مؤكداً في الوقت ذاته “لن نتراجع عن مطالب إسقاط نظام القمع والفساد”.

وأعلن الجيش السوري، مساء الخميس، في بيان استعادته السيطرة على كامل مدينة حلب، ثاني أهم المدن السورية، في انتصار يعد الأكبر لدمشق على الفصائل المعارضة منذ اندلاع النزاع العام 2011.

ومنذ بدء عملية الإجلاء بشكل متقطع قبل أسبوع، أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خروج أكثر من “34 ألف شخص” من شرق حلب.

وفي وقت سابق الخميس، اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد أن “تحرير حلب من الإرهاب ليس انتصاراً لسوريا فقط، بل لكل من يسهم فعلياً في محاربة الإرهاب وخاصةً لإيران وروسيا”.

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