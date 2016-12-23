 طريقة حساب الدعم النقدي في برنامج “حساب المواطن”.. يشمل من لا تتجاوز رواتبهم 20 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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طريقة حساب الدعم النقدي في برنامج “حساب المواطن”.. يشمل من لا تتجاوز رواتبهم 20 ألف ريال

طريقة حساب الدعم النقدي في برنامج “حساب المواطن”.. يشمل من لا تتجاوز رواتبهم 20 ألف ريال
المناطق - متابعات

كشفت وزارة المالية امس (الخميس) تفاصيل جديدة عن برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار الوقود، والذي سيتم تدريجياً حتى 2020.
وأوضحت أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.
ونشرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159. 
وتقسمت الشرائح وفق 5 فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699، والثانية من 8700 وإلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم، ممن رواتبهم فوق 20160. 
وتكون قيمة البدل، وفق الأمثلة الموضحة في الصور المرفقة، عالية لمن هم في الشريحة الأولى، فيما تقل القيمة تدريجيا مع ارتفاع الراتب حتى تصل إلى الشريحة الرابعة. 

 

 

 

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