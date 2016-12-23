مسؤولون: أمريكا كانت تنوي إجازة مسودة قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي

قال مسؤولان غربيان إن الولايات المتحدة كانت تنوي السماح لمجلس الأمن الدولي بالموافقة على مسودة قرار يطالب بإيقاف البناء الاستيطاني الإسرائيلي، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل، والتي تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وفي خطوة مفاجئة أرجأت مصر التي اقترحت مسودة القرار التصويت عليه والذي كان مقرراً عصر الخميس، وقال دبلوماسيون إن التأجيل نجم ضغوط من إسرائيل وعن رغبة في تجنب إثارة استياء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال المسؤولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت، وهي خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة، تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطاني على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن تنامي القلق من أن يعرقل البناء الاستيطاني الإسرائيلي حل “الدولتين”، لذا كانوا أكثر استعداداً لإبداء انتقاد علني له.

وحث ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو البيت الأبيض على استخدام حق النقض (الفيتو)، لعرقلة القرار في مؤشر على القلق من أن يتخلى أوباما عن الحماية الدبلوماسية الأمريكية الطويلة لإسرائيل.

وتطالب مسودة القرار إسرائيل “بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وتقول المسودة إن بناء إسرائيل للمستوطنات “لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي”، كما يبدي النص قلقاً شديداً من أن استمرار النشاط الاستيطاني “يعرض للخطر الشديد الحل القائم على أساس الدولتين”.

ومصر حالياً عضو في مجلس الأمن وعملت مع الفلسطينيين على صياغة مسودة القرار.

وتعتقد حكومة نتانياهو التي شاب التوتر علاقتها بأوباما، أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت في مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وقال المسؤول “كان هذا انتهاكاً لالتزام أساسي بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة”.