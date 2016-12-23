 تطبيق ضريبة “السلع المنتقاة” خلال 4 أشهر برفع أسعار “التبغ” 100% والمشروبات الغازية 50% | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تطبيق ضريبة “السلع المنتقاة” خلال 4 أشهر برفع أسعار “التبغ” 100% والمشروبات الغازية 50%

تطبيق ضريبة “السلع المنتقاة” خلال 4 أشهر برفع أسعار “التبغ” 100% والمشروبات الغازية 50%
المناطق - متابعات

أوضح برنامج تحقيق التوازن المالي المنبثق عن “رؤية السعودية 2030″، امس (الخميس)، مفهوم ضريبتي السلع المنتقاة والقيمة المضافة، والموعد المحدد للبدء في فرضهما وتحصيلهما، والسلع التي سترتفع بناء على ذلك.
وأفاد بأن ضريبة السلع المنتقاة خاصّة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100٪‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50٪‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100٪‏)، كما يمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب في انتشار السمنة ومرض السكري.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تشمل جميع المنتجات والخدمات، وتبلغ قيمتها 5٪‏ من قيمة المنتج، لافتاً إلى أن المنتجات المعفاة من هذه الضريبة لا تتجاوز 100 منتج فقط من السلع الأساسية.
وفيما يتصل بموعد التطبيق، أفاد برنامج تحقيق التوازن المالي بأن فرض ضريبة السلع المنتقاة سيبدأ في الربع الثاني من عام 2017م، وأما ضريبة القيمة المضافة فلن تطبق إلا في الربع الأول من عام 2018م.

 

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