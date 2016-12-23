انتهاء عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب

يأتي ذلك إثر وصول آخر دفعة من مقاتلي المعارضة السورية المسلحة من أحياء مدينة حلب إلى ريفها الغربي، وقد ضمت الدفعة حوالي ألفي مقاتل ضمن حافلات عدة و100 سيارة خاصة.

وأكدت مصادر مطلعة على سير المفاوضات وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” خروج مقاتلي المعارضة من أحياء حلب الشرقية بسلاحهم الخفيف والمتوسط وسياراتهم الخاصة مقابل تسليم أسرى للميليشيات الإيرانية، كانوا قد أسروا خلال المعارك مع الفصائل العسكرية في الأحياء المحاصرة ومعارك فك الحصار السابقة عن المدينة وهي بنود إضافة لم تكن مدرجة ضمن اتفاق الخروج من أحياء مدينة حلب.

وقالت المصادر إن فصائل عدة سلمت الميليشيات الإيرانية عبر الهلال الأحمر أسرى لهم من ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيات لواء القدس الفلسطيني وحركة النجباء العراقية، مقابل السماح بخروج سيارات الخاصة وأسلحتهم المتوسطة وإخراج معدات وأسلحة غير منصوص عليها بالاتفاق المبرم.

وفي السياق، قال شهود عيان ومصاد محلية إن آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية، والذين توجهوا إلى الأحياء الغربية في مدينة حلب، لا تزال القوات الحكومية تضعهم تحت الإقامة الجبرية في معسكر ضمن منطقة جبرين جنوب شرقي المدينة، في حين اعتقلت أكثر من 300 شخص منهم بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية في الجيش السوري.

ويتراوح أعداد النازحين في معسكر جبرين بين 25 و35 ألف شخص من النساء والأطفال والرجال، إذ يمنعهم النظام من المغادرة، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة.

وبذلك تكون القوات الحكومية والميليشيات الإيرانية الموالية لها قد سيطرت على مدينة حلب وتمكنت من دخول الأحياء الشرقية للمرة الأولى منذ 5 سنوات.