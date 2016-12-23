 مقتل 20 انقلابياً بمواجهات مع الشرعية شرق صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مقتل 20 انقلابياً بمواجهات مع الشرعية شرق صنعاء

مقتل 20 انقلابياً بمواجهات مع الشرعية شرق صنعاء
المناطق - متابعات

أسفرت معارك عنيفة شهدتها جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء خلال 24 ساعة الماضية بين قوات الحكومة الشرعية والانقلابيين، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.

وأكدت مصادر عسكرية سقوط حوالي 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي وقوات صالح و7 من أفراد الجيش الوطني، أثناء هجوم نفذه الجيش على مواقع خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح في مديرية نهم شرق صنعاء، وفقاً لموقع المصدر اليمني.

ونقل المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، أن وحدات الجيش تمكنت من تحرير منطقة الإصبع بالكامل، وتخوض معارك مع الميليشيات في جبل السفيني وجبل المريحا، وتحاصر مجاميع من مسلحي الحوثي وصالح في جبل القتب، مضيفاً أن المعارك لا تزال مستمرة منذ فجر الخميس.

وشن طيران التحالف العربي غارات جوية على مواقع المليشيات في نهم، نتج عنها تدمير 3 أطقم كانت تحمل مسلحين وذخائر تابعة للميليشيات.

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