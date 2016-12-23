“هيئة النقل العام” تتوعد الأجانب العاملين في شركات تطبيقات توجيه المركبات بالخروج النهائي

توعدت هيئة النقل العام السعودية أنه سيتم فرض عقوبات على الأجانب الذين يعملون في شركات تطبيقات توجيه المركبات بإيقاف الخدمات والخروج النهائي وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وحذرت الهيئة حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، شركات توجيه المركبات بالسعودية بالالتزام بالشروط كافة والضوابط حتى لا تضطر إلى إلغاء تراخيصها وحجب تطبيقاتها.

وأكدت الهيئة أن العمل في هذه الشركات يقتصر على السعوديين فقط دون الأجانب، وان المخالفات الحالية على العمالة الاجنبية تبلغ 5 آلاف ريال على السائقين لممارستهم العمل دون ترخيص .