 البنتاغون: مقتل 28 من القاعدة في ضربات باليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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البنتاغون: مقتل 28 من القاعدة في ضربات باليمن

البنتاغون: مقتل 28 من القاعدة في ضربات باليمن
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة قتلت 28 عنصرا من تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” خلال 9 غارات جوية في اليمن منذ أواخر سبتمبر.

ووقعت الغارات الجوية بين 23 سبتمبر و13 ديسمبر، وفق ما أوضحت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).             

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية، جوش جاك، في بيان يفصل تواريخ ومواقع الغارات إن تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب تنظيم إرهابي له تاريخ من الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها”، فيما لم يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين قتلوا.                           

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين منذ أكثر من 20 شهرا أوقع أكثر من 7 آلاف قتيل ونحو 37 ألف جريح، استفادت منه التنظيمات المتشددة في أنحاء اليمن.

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