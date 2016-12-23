 تنمية حائل الاجتماعية تبحث جوانب التدريب والتأهيل مع التقنية لنزلاء الملاحظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تنمية حائل الاجتماعية تبحث جوانب التدريب والتأهيل مع التقنية لنزلاء الملاحظة

تنمية حائل الاجتماعية تبحث جوانب التدريب والتأهيل مع التقنية لنزلاء الملاحظة
المناطق - حائل
بحث وفد مكون  من الكلية التقنية بحائل  مع مسئولي  فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل تهم  تدريب وتأهيل نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية ووضع اليات وتصورات مهمة ضمن الشراكة الفعالة بين الجهات مما يعزز من توفير تخصصات مناسبة للنزلاء يطلبها سوق العمل وإمكانية إيجاد برامج تدريبية  وبرامج تدريبية تعاونية لهم …
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد في قاعة الاجتماعات بدار الملاحظة بحضور  مساعد مدير العام لقطاع التنمية الاستاذ احمد صالح الزامل ومدير دار الملاحظة الاجتماعية الاستاذ بشير العنزي  … ووفد مكون من الكلية التقنية مثله  المهندس ضحوي بن عبدالهادي الشمري  عميد الكلية التقنية بحائل  والمهندس  فهد بن ملقاط الشمري
مدير المسئولية الاجتماعية  والمهندس ثامر بن عبدالواحد الجبرين  رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر
فيما أكد المساعد لقطاع التنمية احمد الزامل إن الاجتماع ناقش إيجاد تخصصات وبرامج مشتركة ضمن شراكة فعالة تعزز من الجهات  تناسب نزلاء الدار ..
مثمنا الزامل خلال كلمته الدور المهم التي تتطلع له الكلية التقنية بحائل في خدمة القطاعات ومنها الشراكة الفعالة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة   للنظر في شؤون نزلاء دار الملاحظة عن قرب والتعرف على احتياجاتهم التدريبية والإمكانيات المتاحة لهم …
الی ذلك قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح بن محمد العياد أهمية عقد الشراكات التنموية التي تعزز من كيان برامج العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة ..مثنيا علی جهود مدير دار الملاحظة الاستاذ بشير العنزي وكافة منسوبي الدار علی جهودهم الكبيرة لخدمة النزلاء في هذه المؤسسة الاجتماعية الهامة

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