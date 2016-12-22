“الشورى” يصوت الأسبوع المقبل على الحد من ارتفاع أسعار التأمين على السيارات

يصوت مجلس الشورى الأسبوع القادم على مطالبة مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع.

وسيتم التصويت بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434/ 1435 هـ – 1435/ 1436هـ.

ويعتزم المجلس مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي بهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية، وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة للمستشفيات تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية.