 فرنسا تفتتح أول شارع “شمسي” بالعالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

ضربات جوية تركية في سوريا تقتل 88 مدنياً أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة بالفيديو .. كشف حقيقة “مراقبة” الهواتف من قبل الجهات الأمنية إلى المديرين: قولوا وداعا لمناصبكم فرنسا تفتتح أول شارع “شمسي” بالعالم “الشورى” يصوت الأسبوع المقبل على الحد من ارتفاع أسعار التأمين على السيارات مسؤول إسرائيلي: الحكومة طالبت ترامب بالضغط لتفادي الموافقة على “قرار الاستيطان” السديس : الميزانية تحمل البشائر .. وللحرمين الشريفين الأولوية والاهتمام تنمية حائل الاجتماعية تبحث جوانب التدريب والتأهيل مع التقنية لنزلاء الملاحظة ولي العهد يشيد بالجهود التي يبذلها قطاع حرس الحدود لتدريب منسوبيه وفق أعلى المستويات لماذا تهتم وكالات الأنباء العالمية والمراسلون الدوليون بالميزانية السعودية ؟! البنتاغون: مقتل 28 من القاعدة في ضربات باليمن

فرنسا تفتتح أول شارع “شمسي” بالعالم

فرنسا تفتتح أول شارع “شمسي” بالعالم
المناطق - وكالات

افتتحت فرنسا طريقا عاما مغطى بألواح شمسية لتجميع الطاقة، في قرية بمنطقة نورماندي شمالي البلاد، في مشروع هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

وحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، يمتد الطريق لمسافة كيلومتر واحد، وهو مغطى بنحو 3 آلاف متر مربع من ألواح توليد الكهرباء، وقامت بافتتاحه وزيرة البيئة سيغولين رويال.

وسيتم استخدام الطريق من قبل حولى ألفين من سائقي السيارات يوميا خلال ما يقارب العامين، كفترة اختبار لتحديد ما إذا كان يمكنه توليد طاقة كافية لإنارة الطريق في القرية ذات الـ 3400 نسمة.

وقالت رويال إنها ترغب برؤية “ألواح شمسية مثبتة في كل ألف كيلومتر من الطرق السريعة في فرنسا، أي ما يعادل مليون كيلومتر من الطرق”.

ويقول منتقدون إن الطريقة ليست فعالة من حيث التكلفة التي سيتحملها المال العام، حيث كلف مشروع نورماندي 5 مليون يورو.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>