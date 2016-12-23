إلى المديرين: قولوا وداعا لمناصبكم

ولدى شركة “بريدج ووتر” الأميركية فريق من مهندسي البرمجيات يعملون في المشروع، بناء على طلب الملياردير الممول له داليو راي، الذي يرغب بتشغيل البرمجية لإدارة شركته بعد أن يتركها، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وقال راي، وهو رجل أعمال أميركي ومؤسس شركة الاستثمارات “بريدج ووتر أسوشيتس”، إن “دور الكوادر البشرية المتبقية في الشركة ليس اتخاذ قرارات فردية، بل لتصميم المعايير التي سيعتمد عليها نظام إصدار القرارات، والتدخل في حال فشل في ذلك”.

وجمعت الشركة التي تدير 160 مليار دولار، فريقا من المبرمجين المتخصصين في التحليل والذكاء الاصطناعي في أوائل 2015، بإدارة دافيد فيروتشي الذي صنع “كمبيوتر فائق الذكاء” تمكن من الفوز في أحد برامج المسابقات الأميركية عام 2011.

الشركة وظفت مجموعة من القرارات الإدارية عن طريق البرنامج، كتسجيل الاجتماعات، وتقييم الموظفين لبعضهم البعض عن طريق تطبيق اسمه “دوتس” أو نقاط، لإظهار نقاط القوة والضعف لدى الموظفين.

وهناك تطبيق آخر يوفر لك طريقة لوضع الأهداف التي تسعى لتحقيقها في الشركة، ومن ثم تتبع مدى فعالية العمل في تحقيقها.

ويرغب راي في استخدام هذه التطبيقات ومثيلاتها باتخاذ ثلاثة أرباع القرارات في شركته خلال الخمس سنوات المقبلة.