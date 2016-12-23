بالفيديو .. كشف حقيقة “مراقبة” الهواتف من قبل الجهات الأمنية

كشف القانوني والمحقق السابق “ثامر الشوا” خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن هناك شروطاً يجب توافرها لإتاحة التنصت ومراقبة هواتف الأشخاص، من بينها ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية بأنه “لا يحق لأحد أن يسجل أو يراقب مكالمات أو رسائل إلا بإذن من رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ولمدة لا تتجاوز 15 يوماً وبناءً على جريمة تم ارتكابها أو متوقع حدوثها”.

وأضاف “الشوا” أن المملكة تحترم الحريات العامة ولا يمكنها ترك المجال لمراقبة الأشخاص، كما أنه يوجد بها أكثر من 40 مليون جهاز بحسب الإحصاءات الأخيرة لهيئة الاتصالات؛ ما يجعل عملية المراقبة التي تحدث عنها البعض من الأمور الصعبة.

وقال الشوا أن الهدف من انتشار الوسوم والشائعات في هذا الجانب هو محاولة من البعض للبحث عن الشهرة، وكذلك صنع حالة من الشك وزعزعة الثقة بين الدولة من جانب والمواطنين من جانب آخر.