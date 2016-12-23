المفتي: الميزانية تعكس تميز الدولة في التنظيم الدقيق

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن إعلان ميزانية هذا العام يعكس تميز الدولة في التنظيم الدقيق الذي ينعكس بالخير على حاضر البلاد ومستقبلها.

وحث عموم المواطنين، خصوصاً الشباب، على إغلاق الأبواب على الشائعات والأراجيف والأخبار الكاذبة التي يروجها أعداء هذه البلاد بأسماء مشبوهة تجاه اقتصاد هذه البلاد وأمنها، وعدم الانسياق خلف مثيري البلبلة والفتنة.

ولفت حسبما نقلت “عكاظ” إلى ضرورة أن يعرف الجميع ما تتمتع به الدولة من نظرة ثاقبة وحرص شديد على تأمين معيشتهم قدر الاستطاعة.