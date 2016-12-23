سقوط طائرة من دون طيار فوق طهران

تداولت مواقع إخبارية إيرانية أنباء قيام المضادات الجوية، أمس، بإسقاط طائرة من دون طيار تجسسية فوق العاصمة طهران.

إلا أن المستشار الأمني لمحافظ طهران أكد في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية أن الجسم الذي استهدفته المضادات الجوية صباح اليوم وتم إسقاطه لم يكن خرقاً أمنياً.

ولفت المستشار محسن همداني إلى أن الجسم الذي تم إسقاطه لم يكن طائرة تجسس من دون طيار بل كانت طائرة تصوير تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأوضح أن الطائر المسيّرة قد تكون أطلقت لتصوير برنامج مصور، مؤكداً أن المكان الذي كانت تحلق فوقه، منطقة “شارع جمهوري”، يعتبر منطقة محظورة الطيران ولذلك تم استهدافها بالمضادات الجوية.