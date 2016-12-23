 36 % من الميزانية لقطاعي “التعليم” و “الرعاية الصحية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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36 % من الميزانية لقطاعي “التعليم” و “الرعاية الصحية”

36 % من الميزانية لقطاعي “التعليم” و “الرعاية الصحية”
المناطق - الرياض

رصدت الدولة لقطاعي التعليم والصحة نحو 36 في المائة من ميزانيتها للعام 2016، حيث بلغ إجمالي ما رصدته ميزانية السعودية من مخصصات للقطاعين نحو 320.7 مليار ريال.

وجاء أكثرها قطاع “التعليم” بمخصصات قيمتها 200.3 مليار ريال، تمثل نحو 23 في المائة من إجمالي إنفاق العام المقبل 2017.

وتضمنت ميزانية التعليم مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لجميع المراحل التعليمية للبنين والبنات بمناطق المملكة المختلفة، والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب.

كما أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي سيواصل مسيرته، حيث وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد على 207 آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (16.5) مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.

أما قطاع “الصحة والتنمية الاجتماعية”، فقد رصد له مخصصات قيمتها 120.4 مليار ريال تمثل نحو 14 في المائة من إجمالي نفقات العام المقبل.

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