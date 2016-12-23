ما هو حساب المواطن ؟ .. سؤال وجواب

السؤال : ماهو حساب المواطن ؟
الجواب : هو برنامج يوضح للحكومه جميع اوضاعك الماليه ومن خلاله الحكومه تدعمك مالياَ جراء رفع الدعم الحكومي
السؤال : متى يبدأ التسجيل ؟
الجواب : التسجيل يبدأ فيه بشهر ٢ من عام ٢٠١٧
السؤال : متى يبدأ الصرف ؟
الجواب : الصرف يبدأ بـQ3 من عام 2017
السؤال : هل يوجد فئات للمواطنين ؟
الجواب : نعم يوجد فئات مصنفه أدناه
ويوجد خمس فئات
#الفئة الأولى من راتب ٠ إلى ٨٦٩٩
#الفئة الثانيه من راتب ٨٧٠٠ إلى ١١٩٩٩
#الفئة الثالثه من راتب ١٢٠٠٠ إلى ١٥٢٩٩
#الفئة الرابعه من راتب ١٥٣٠٠ إلى ٢٠١٥٩
#الفئة الخامسه من راتب ٢٠١٦٠ وأعلى
السؤال : من المستحق لحساب المواطن ؟
الجواب : جنسيه سعوديه + الإقامه داخل المملكه + وجود أسره < ضرورة توفر كل هذه الشروط
السؤال : هل المقابل المالي للأسره أم للفرد ؟
الجواب : المقابل المالي للأسره كاملة
السؤال : لمن ينزل بحسابه المقابل المالي
الجواب : ولي أمر الأسرة
السؤال : انا لست متزوج هل لدي دعم مالي من حساب المواطن ؟
الجواب : نعم ينزل في حساب أبيك حتى تكون أسره
السؤال : كل كم يتغير الصرف المالي؟
الجواب : كل ربع سنوي ويتغير مع تغير معدل التضخم
السؤال : كيف يتم تحديد قيمه البدل؟
الجواب : عدد أفراد الأسرة والحالة المادية للأسرة
السؤال : هل حساب المواطن فقط لدعم الطاقه ؟
الجواب : لا ليس فقط لدعم الطاقه بل مستقبلاَ سوف يصبح كالآتي :
ما يخص الضمان والتنمية الاجتماعية
# دعم المعاش < استبداله ببرنامج الضمان الاجتماعي
# الغذاء < دعم المواد الغذائيه من خلاله
# دعم باحثي عن العمل < استبداله بحافز
ما يخص السكن
# دعم تملك السكن < دعم من لا يستطيع تملك سكن
# دعم الإيجار < دعم الايجار للطبقات منخفضه الاجر
ما يخص الرعايه الصحيه
# دعم التأمين الصحي < يعطيك تأمين صحي في حال تحويل المستشفيات الحكوميه لأهليه
# الخدمات الصحيه < يخولك بالدخول للمراكز الصحيه مجاناَ
ما يخص التعليم
# دعم التعليم العام < دعم مباشر للتعليم بعد تحويل التعليم العام إلى أهلي
# دعم التعليم العالي < دعم مباشر للتعليم بعد تحويل الجامعات إلى أهليه
# دعم مكافئه للطلاب < مكافئات طلاب الجامعه عن طريقه
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