 ما هو حساب المواطن ؟ .. سؤال وجواب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ما هو حساب المواطن ؟ .. سؤال وجواب

ما هو حساب المواطن ؟ .. سؤال وجواب
المناطق - الرياض

السؤال : ماهو حساب المواطن ؟

الجواب : هو برنامج يوضح للحكومه جميع اوضاعك الماليه ومن خلاله الحكومه تدعمك مالياَ جراء رفع الدعم الحكومي

السؤال : متى يبدأ التسجيل ؟

الجواب : التسجيل يبدأ فيه بشهر ٢ من عام ٢٠١٧

السؤال : متى يبدأ الصرف ؟

الجواب : الصرف يبدأ بـQ3 من عام 2017

السؤال : هل يوجد فئات للمواطنين ؟

الجواب : نعم يوجد فئات مصنفه أدناه

 

ويوجد خمس فئات

#الفئة الأولى من راتب ٠ إلى ٨٦٩٩

#الفئة الثانيه من راتب ٨٧٠٠ إلى ١١٩٩٩

#الفئة الثالثه من راتب ١٢٠٠٠ إلى ١٥٢٩٩

#الفئة الرابعه من راتب ١٥٣٠٠ إلى ٢٠١٥٩

#الفئة الخامسه من راتب ٢٠١٦٠ وأعلى

 

السؤال : من المستحق لحساب المواطن ؟

الجواب : جنسيه سعوديه + الإقامه داخل المملكه + وجود أسره < ضرورة توفر كل هذه الشروط

 

السؤال : هل المقابل المالي للأسره أم للفرد ؟

الجواب : المقابل المالي للأسره كاملة

 

السؤال : لمن ينزل بحسابه المقابل المالي

الجواب : ولي أمر الأسرة

 

السؤال : انا لست متزوج هل لدي دعم مالي من حساب المواطن ؟

الجواب : نعم ينزل في حساب أبيك حتى تكون أسره

 

السؤال : كل كم يتغير الصرف المالي؟

الجواب : كل ربع سنوي ويتغير مع تغير معدل التضخم

 

السؤال : كيف يتم تحديد قيمه البدل؟

الجواب : عدد أفراد الأسرة والحالة المادية للأسرة

 

السؤال : هل  حساب المواطن فقط لدعم الطاقه ؟

الجواب : لا ليس فقط لدعم الطاقه بل مستقبلاَ سوف يصبح كالآتي :

 

ما يخص الضمان والتنمية الاجتماعية

# دعم المعاش < استبداله ببرنامج الضمان الاجتماعي

# الغذاء < دعم المواد الغذائيه من خلاله

# دعم باحثي عن العمل < استبداله بحافز

 

ما يخص السكن

# دعم تملك السكن < دعم من لا يستطيع تملك سكن

# دعم الإيجار < دعم الايجار للطبقات منخفضه الاجر

ما يخص الرعايه الصحيه

# دعم التأمين الصحي < يعطيك تأمين صحي في حال تحويل المستشفيات الحكوميه لأهليه

# الخدمات الصحيه < يخولك بالدخول للمراكز الصحيه مجاناَ

 

ما يخص التعليم

# دعم التعليم العام < دعم مباشر للتعليم بعد تحويل التعليم العام إلى أهلي

# دعم التعليم العالي <  دعم مباشر للتعليم بعد تحويل الجامعات إلى أهليه

# دعم مكافئه للطلاب < مكافئات طلاب الجامعه عن طريقه

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